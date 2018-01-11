;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Akhisar'da ordusu

    Akhisar'da <a href="/index/tekvando?id=adbfffc2-f27e-4bcf-bb3a-1007c00ac68b" class="" rel="tag">tekvando</a> ordusu

    AKHİSAR Belediyespor'un takımı 354 kayıtlı öğrencisiyle adeta ordu gibi oldu. Son yapılan kuşak sınavına 122 sporcu katılırken, sınav sonunda 59 öğrenci beyaz kemerden sarı-yeşill kemere, 24 öğrenci sarı-yeşil kemerden sarı kemere, 11 öğrenci yeşil kemerden mavi kemere, 8 öğrenci yeşil-mavi kemerden mavi-kırmızı kemere, 3 öğrenci mavi-kırmızı kemerden kırmızı kemere, 7 öğrenci de kırmızı kemerden, kırmızı- siyah kemere yükseldi. Akhisar'da yaşayan Azeri sporcular 4 yaşındaki İshak Zeynelov ile 8 yaşındaki ağabeyi İbrahim Zeynelov da takımın maskotları oldu. Takım Sorumlusu Emin Akarsu, keyifli bir çalışma ortamlarının olduğunu belirterek, "Bizlere destek veren, belediye başkanımıza, yardımcılarına, kulüp başkanımıza, spor salonu personelimize ve bizleri yalnız bırakmaya tüm ailelere teşekkür ederiz" dedi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar'da ordusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN