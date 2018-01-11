AKHİSAR Belediyespor'un tekvando takımı 354 kayıtlı öğrencisiyle adeta ordu gibi oldu. Son yapılan kuşak sınavına 122 sporcu katılırken, sınav sonunda 59 öğrenci beyaz kemerden sarı-yeşill kemere, 24 öğrenci sarı-yeşil kemerden sarı kemere, 11 öğrenci yeşil kemerden mavi kemere, 8 öğrenci yeşil-mavi kemerden mavi-kırmızı kemere, 3 öğrenci mavi-kırmızı kemerden kırmızı kemere, 7 öğrenci de kırmızı kemerden, kırmızı- siyah kemere yükseldi. Akhisar'da yaşayan Azeri sporcular 4 yaşındaki İshak Zeynelov ile 8 yaşındaki ağabeyi İbrahim Zeynelov da takımın maskotları oldu. Takım Sorumlusu Emin Akarsu, keyifli bir çalışma ortamlarının olduğunu belirterek, "Bizlere destek veren, belediye başkanımıza, yardımcılarına, kulüp başkanımıza, spor salonu personelimize ve bizleri yalnız bırakmaya tüm ailelere teşekkür ederiz" dedi.