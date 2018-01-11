Akhisar'da tekvando ordusu
AKHİSAR Belediyespor'un tekvando takımı 354 kayıtlı öğrencisiyle adeta ordu gibi oldu. Son yapılan kuşak sınavına 122 sporcu katılırken, sınav sonunda 59 öğrenci beyaz kemerden sarı-yeşill kemere, 24 öğrenci sarı-yeşil kemerden sarı kemere, 11 öğrenci yeşil kemerden mavi kemere, 8 öğrenci yeşil-mavi kemerden mavi-kırmızı kemere, 3 öğrenci mavi-kırmızı kemerden kırmızı kemere, 7 öğrenci de kırmızı kemerden, kırmızı- siyah kemere yükseldi. Akhisar'da yaşayan Azeri sporcular 4 yaşındaki İshak Zeynelov ile 8 yaşındaki ağabeyi İbrahim Zeynelov da takımın maskotları oldu. Takım Sorumlusu Emin Akarsu, keyifli bir çalışma ortamlarının olduğunu belirterek, "Bizlere destek veren, belediye başkanımıza, yardımcılarına, kulüp başkanımıza, spor salonu personelimize ve bizleri yalnız bırakmaya tüm ailelere teşekkür ederiz" dedi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:18
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
erkan k bjk almasın diye diego rvp şener volkan şen ozanı aldınız alayı güm diye patladı yazık ülke parasına yazık
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Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Toplam 8
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı kaçırdık bunu kaçırmamalıyız eldeki bütçeyi 32lik adamlara maaş olarak ödemektense gelcege yatırım kesinlikle alınmalı.
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
ibo Zorla mi imzaldi sözlesmeyi...sende olsan böyle yaparsin...Sözlesme yi öneren ödemesi lazm..sonucta Profesiyonel...biraz Profesiyonel olun..
Akhisar'da tekvando ordusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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