Japon kanocudan rakibine doping kumpası
Japon kanocu Yasuhiro Suzuki, rakibinin içeceğine ilaç karıştırıp doping testinden geçememesine sebep olduğu için 8 yıl men cezası aldı.
Geçen yılın eylül ayında düzenlenen Japonya Kano Şampiyonası'nda ilginç bir olay yaşandı. Japonya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (JADA) yapılan açıklamaya göre, doping test sonucu pozitif çıkan Seiji Komatsu'nun, ilaç kullandığını ısrarla reddetmesi üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma sonucu Yasuhiro Suzuki isimli kanocunun, rakibi Komatsu'nun içeceğine, kas gelişimine yarayan "metandienon" maddesini içeren bir besin takviyesi kattığı ortaya çıktı.
JADA, Suzuki'nin spordan 8 yıl men edilmesine karar verdi. Suzuki, cezası yüzünden 2020 Tokyo'nun yanı sıra 2024 Paris Olimpiyatları'na da katılamayacak.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:06
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
sek kimse borç ödemiyor sadece harcıyor harcarken kazanıyor buna para aklamak denir
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
yek bu gelirle bu borcu nasıl artırıyorlar helal olsun
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 11
Yorum
sek beyler kimse klübü babasının hayrına yönetmiyor kazançlarda euro ve euronun faizi düşük
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