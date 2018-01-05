Sarıkamış’ta yarışlar nefes kesti
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen snowboard ve Alp disiplini il birinciliği yarışları yapıldı.
Türkiye Kayak Federasyon'un, 2017-2018 yılı faaliyet programı kapsamında Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2. etap 4. pistte düzenlenen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Çocuk erkek, çocuk bayan, genç bayan, genç erkek, büyük bayan ve büyük erkek kategorilerinde yapılan, 15 kulüpten yaklaşık 115 sporcunun katıldığı yarışlarda, ilk 3 dereceye giren yarışçılar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Yarışlarla ilgili açıklama yapan Kayak İl Temsilcisi Şinasi Yıldız, "Sarıkamış kayakta çıtayı inşallah yükseltiyor. Federasyon olarak çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel gelişmeler olacak. Yarışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Sarıkamış'ta düzenlenen yarışlara Alp Disiplini kategorisinde 70, Snowboard dalında ise 45 sporcunun katıldı. Yarışmaların Alp disiplini kategorisinin büyük erkekler bölümünde Muhammet Vanlı, büyük bayanlarda Çağla Koca, genç erkeklerde İsmail Örnek, genç bayanlarda Neslihan Aydın birinci oldu. nowboard kategorisinde de büyük erkeklerde Ferhat Enes Kurtuluş, büyük bayanlarda Büşra Daşdemir, genç erkeklerde Yiğit Arslan, Ruken Ekin Kamiloğlu birinciliği elde etti.
Yarışlarla ilgili açıklama yapan Kayak İl Temsilcisi Şinasi Yıldız, "Sarıkamış kayakta çıtayı inşallah yükseltiyor. Federasyon olarak çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel gelişmeler olacak. Yarışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Sarıkamış'ta düzenlenen yarışlara Alp Disiplini kategorisinde 70, Snowboard dalında ise 45 sporcunun katıldı. Yarışmaların Alp disiplini kategorisinin büyük erkekler bölümünde Muhammet Vanlı, büyük bayanlarda Çağla Koca, genç erkeklerde İsmail Örnek, genç bayanlarda Neslihan Aydın birinci oldu. nowboard kategorisinde de büyük erkeklerde Ferhat Enes Kurtuluş, büyük bayanlarda Büşra Daşdemir, genç erkeklerde Yiğit Arslan, Ruken Ekin Kamiloğlu birinciliği elde etti.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:43
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