 Türkiye üçüncüsü altınla ödüllendirildi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Türkiye üçüncüsü altınla ödüllendirildi

    Türkiye üçüncüsü altınla ödüllendirildi

    Türkiye genelinde düzenlenen ve 345 yarışmacının katıldığı kros yarışmasında üçüncü gelen Vanlı altınla ödüllendirildi.

    Aydın'ın Kuşadası'nda düzenlenen Kros Ligi Türkiye Final Yarışmasında, Van'ın Muradiye ilçesindeki Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Türkiye üçüncüsü oldu. Muradiye'nin adını Türkiye üçüncüsü olarak duyuran Bayçınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından yarım altınla ödüllendirildi.

    İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, Türkiye genelinde yüzlerce kişinin katıldığı ve belli aşamalardan geçerek 2 eleme sonucunda finale kalan 345 kişi arasında öğrencilerinin Türkiye üçüncüsü olduğunu hazırlatarak, "İlçemizin adını Türkiye'ye duyurarak bizi de gururlandırmıştır. Ben de öğrencimizi ve antrenör Enes Kaplan'ı birer yarım altın ile ödüllendirdim, kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki yarışmalarda da kendilerinden desteklerimi esirgemeyecek ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağım" dedi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:08
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