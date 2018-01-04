Türkiye üçüncüsü altınla ödüllendirildi
Türkiye genelinde düzenlenen ve 345 yarışmacının katıldığı kros yarışmasında üçüncü gelen Vanlı Zeynep Bayçınar altınla ödüllendirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, Türkiye genelinde yüzlerce kişinin katıldığı ve belli aşamalardan geçerek 2 eleme sonucunda finale kalan 345 kişi arasında öğrencilerinin Türkiye üçüncüsü olduğunu hazırlatarak, "İlçemizin adını Türkiye'ye duyurarak bizi de gururlandırmıştır. Ben de öğrencimizi ve antrenör Enes Kaplan'ı birer yarım altın ile ödüllendirdim, kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki yarışmalarda da kendilerinden desteklerimi esirgemeyecek ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağım" dedi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:08
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Beşiktaş'ın eski yıldızı paylaşılamıyor!
Toplam 1
Yorum
Nirvana Gayet iyi bir oyuncuydu . Niye Beşiktaşdan ayrıldı acaba ?
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Açıklandı! Cenk, rekor ücretle Everton'da
Toplam 11
Yorum
Nirvana Beşiktaş devamlı futbolcu satıyor ama borçlar hiç azalmıyor . Gaziantepsporda böyleydi . Beşiktaş kongre üyeleri dikkat !!!!
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Trabzonspor Mas'ı ikna etmeye çalışacak
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Yorum
ÇEPNİOĞLU Ohh isteyen gitsin ne güzel iş. Kardeşim sözleşmen var otur aşağıya, top oynamazsan da mehmet ekici gibi futbol hayatın biter.
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