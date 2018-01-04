 Bentspor Kulübü Badminton Takımı Süper Lig'de – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Bentspor Kulübü Badminton Takımı Süper Lig'de

    Bentspor Kulübü Badminton Takımı Süper Lig'de

    DSİ Bentspor Kulübü, Badminton Süper Ligi'ne yükselerek büyük bir başarıya daha imza attı.

    18-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılan ve 90'ın üzerinde kulübün katılımıyla gerçekleştirilen Badminton 1.Lig 1.Etap ve Badminton 1.Lig 2.Etap müsabakaları sonuçlandı. Turnuvayı 3. olarak tamamlayan DSİ Bentspor Kulübü, Badminton Süper Ligi'ne yükseldi. Büyük bir başarıya daha imza atan kulüpten, bir açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Seneye Süper Ligde ilimizi, Türkiye'nin en başarılı 12 kulübü arasında temsil edecek olan kulübümüz sporcu, antrenör ve yöneticilerini kutluyor ve başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:25
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