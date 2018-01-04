 Atlamacılar olimpiyat için uçtu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Atlamacılar olimpiyat için uçtu

    Atlamacılar olimpiyat için uçtu

    KAYAKLA Atlama A Milli Takımı, 18- 21 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak olan yarışmaları için 'da kampa girdi. Buradaki sonuçlar 'nin olimpiyata katılıp, katılmayacağını belirleyecek.

    Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için merkez Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de yaptırılan kayakla atlama kulelerindeki zorlu ve adrenalin yüklü antrenmanlar başladı. Bu yarışmanın çok önemli olduğunu söyleyen Kayakla Atlama Antrenörü Faik Yüksel, "Ev sahipliği yapacağımız 'nda alacağımız puanlarla olimpiyata katılıp, katılmayacağımız belli olacak. Bunun bilincinde olan sporcularımız yarışmalara çok iyi hazırlanıyor. 'na altı sporcumuzla katılacağız" diye konuştu.

    Olimpiyatta son viraja girdiklerini ve bunun içinde çok iyi çalıştıklarını söyleyen Kayaklı Atlama Sporcusu Samet Karta şunları söyledi:
    "Tek hedefimiz olimpiyat. Arda İpçioğlu arkadaşımız buna çok yaklaştı. Kıta Kupası yarışmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. 'da rampanın olması, yarışmalara kendi evimizde hazırlanmamız ve yarışların burada yapılması bizim için büyük bir avantaj. Ben ve arkadaşlarım çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Olimpiyata gireceğimize inanıyoruz."

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:36
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