Ata sporu okçuluğa ilgi 4 yılda 10 kat arttı

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ata sporu okçuluğun son 4 yılda önemli gelişmeler gösterdiğini ve lisanslı sporcu sayısında büyük artış olduğunu söyledi. Başkan Topaloğlu, "Türk okçuluğu devamlı gelişiyor. Ailemiz her gün biraz daha büyüyor. Salonlardaki sporcu kalabalığı bizi geleceğe doğru umutlandırıyor. 4 yıl önce 2 bin olan lisanslı okçu sayısı şu an 21 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlıklarına yeni yılda başlayacaklarını aktaran Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. 1 Ocak'ta Tokyo Olimpiyatları'nın startını vereceğiz. İlk kamp 8-21 Ocak'ta Samsun'daki salonda başlayacak. Burada olimpik 70 metre atma mesafesi var. Bundan sonra milli takım kamplarımız burada olacak. İlk hedefimiz Hollanda'da düzenlenecek 2019 Büyükler Açık Hava Dünya Şampiyonası. Burası Tokyo Olimpiyatları'nın kota yarışması. Hedeflere emin adımlarla ilerlemek istiyoruz."

"BU SALON TÜRK OKÇULUĞUNA İVME KAZANDIRACAK"

Samsun Okçuluk Salonu'nun Türkiye'de başka örneğinin olmadığını ifade eden Topaloğlu, "Bu salon Türkiye'deki tek okçuluk salonu, dünyada sadece okçuluğa ait bir salon yok. Eminim bu salon Türk okçuluğuna yeni bir ivme kazandıracak. Eminim bu salondan birçok Türkiye şampiyonu ve uluslararası yarışmalarda derece yapan sporcu çıkacak. Bu salonları Türk okçuluğuna kazandıran bakanlığımıza ve emeği geçen yetkililerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.