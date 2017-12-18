Neslihan Yiğit'ten bronz madalya
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İtalya'da düzenlenen Yonex Uluslararası Badminton Turnuvası'nda tek kadınlarda bronz madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren turnuva Milano'nun ev sahipliğinde yapıldı.
Turnuvada tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Neslihan Yiğit, ilk turda Hindistanlı Rasika Raje, ikinci turda da Almanya adına mücadele eden Yvonne Li'yi 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli sporcu, çeyrek finalde de Danimarkalı Sofie Holmboe Dahl'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde bir başka Danimarkalı badmintoncu Line Christophersen'e 2-0 mağlup olan Neslihan, üçüncü oldu.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:00
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Neslihan Yiğit'ten bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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