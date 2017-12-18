 Neslihan Yiğit'ten bronz madalya – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'ten bronz madalya

    Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

    Milli badmintoncu , İtalya'da düzenlenen Yonex Uluslararası Turnuvası'nda tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

    Türkiye Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren turnuva Milano'nun ev sahipliğinde yapıldı.

    Turnuvada tek kadınlarda Türkiye'yi temsil eden , ilk turda Hindistanlı Rasika Raje, ikinci turda da Almanya adına mücadele eden Yvonne Li'yi 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Milli sporcu, çeyrek finalde de Danimarkalı Sofie Holmboe Dahl'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde bir başka Danimarkalı badmintoncu Line Christophersen'e 2-0 mağlup olan Neslihan, üçüncü oldu.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:00
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