 Nazilli’de Wushu seçmeleri yapılacak – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Nazilli’de Wushu seçmeleri yapılacak

    Nazilli’de Wushu seçmeleri yapılacak
    Wushu Aydın İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet takviminde yer alan Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kadın-Erkek Wushu Aydın il seçmesi müsabakaları Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Nazilli Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

    Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak. Wushu Aydın il seçmesi müsabakaları aynı gün içinde tamamlanarak sonuçlandırılacak.

    Wushu Aydın il seçmeleri sanda ve tao kategorilerinde gerçekleştirilecek. Kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri
    ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edilecek.

    Yaş kategorilerinde dereceye giren sporculardan 1'inci olanlar Wushu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak ilimizi temsil edecekler. Kategorilerinde ikinci ve üçüncü olan sporcular ise kontenjan durumuna göre Türkiye Şampiyonasına katılabilecekler.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:26
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