Nazilli’de Wushu seçmeleri yapılacak
Nazilli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak. Wushu Aydın il seçmesi müsabakaları aynı gün içinde tamamlanarak sonuçlandırılacak.
Wushu Aydın il seçmeleri sanda ve tao kategorilerinde gerçekleştirilecek. Kategorilerinde ilk üç dereceyi elde eden sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edilecek.
Yaş kategorilerinde dereceye giren sporculardan 1'inci olanlar Wushu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanarak ilimizi temsil edecekler. Kategorilerinde ikinci ve üçüncü olan sporcular ise kontenjan durumuna göre Türkiye Şampiyonasına katılabilecekler.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:26
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Pepe-Ronaldo takası olabilir!
Toplam 7
Yorum
bjk anlamadan etmeden yazarsan olacağı bu.f ikret ormanın pepe burda mutlu ama işin şakası ronaldo ile takas edebiliriz dediği yazıyı bul önce
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Transferler bu havayı bozar mı?
Toplam 1
Yorum
GENÇFB Neyse bugun gündem boş bi istifa ette nesemizi bulalım sonra dönersin geri
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Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 2
Yorum
adalet Obradoviçin Sulukas aşkı.İki tane maçı Sulukas yüzünden kaybettik.Forma adaletli dağıtılmıyor.Kötüyse değiştireceksin.Bu sene koç iyi değil.
Nazilli’de Wushu seçmeleri yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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