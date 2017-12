Muay Thai'de 2 Avrupa şampiyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Avrupa Muay Thai Federasyonu (EMF) ile Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen EMF-Uluslararası Antalya Açık Muay Thai Kupasına katılan iki sporcu Avrupa şampiyonu, bir sporcu da Avrupa Üçüncüsü oldu.

Antalya Spor Salonu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası şampiyonaya 15 ülkeden 495 sporcu katıldı. Şampiyonada sporcular minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde dereceye girmek için mücadele etti. Siverek'ten minikler kategorisinde yarışmaya katılan 11 yaşındaki Elif Kunç, Belçikalı rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gençler kızlar kategorisinde Tuba Çolu, Çek Cumhuriyeti sporcusunu mağlup ederek derecesinde şampiyon olurken, Yılmaz Değmez de gençler erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.



2 yıl önce İstanbul'dan gelip Siverek'te muay thai sporunu gençlere sevdiren ve kısa zamanda Siverek ilçesine bu spor dalında birçok dereceler getiren muay thai antrenörü Hayati Sönmez, ilçede yetkililerden kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını iddia etti. Hayati Sönmez yaptığı açıklamada, "Ben buraya geldiğim zaman, buradaki gençlerde muay thai sporu yapacak gençlerin varlığını gördüm ve neden buradan Türkiye, Avrupa ve hatta Dünya şampiyonu çıkmasın dedim ve yola çıktım. Çünkü bu potansiyel gerek Siverek, gerekse Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde var. Ben İstanbul'dan buraya, Siverek'te böyle bir spor olmadığı için kalkıp geldim, kısa süre içerisinde ilçemize 42 dereceyle döndük. En son derecemiz 2 Avrupa şampiyonu biri de Avrupa üçüncülüğü oldu. Yetkililerden bu gibi sporlara önem vermelerini rica ediyorum, 2 yıl içerisinde maalesef doğru dürüst bir destek alamadım, sağ olsun sporcu arkadaşlarım bana destek ve güç veriyor. Şampiyonluk maçlarına gittiğimiz zaman dahi hiç kimse bizi desteklemedi, bundan dolayı maddi yönden çok zorluklar çekiyoruz, çaldığımız her kapı yüzümüze kapanıyor. Şimdiye kadar Siverek'te hiç kimse bu sporu desteklememiştir. Her defasında söylüyoruz; Siverek'in tanıtımı için de büyük bir fırsat olan bu spor için sponsor arıyoruz, destek istiyoruz. Her şeye rağmen bu sporu Siverek'te sürdüreceğim ve inşallah ilçemizden dünya şampiyonlarını çıkaracağız. Yetkililer umarız sesimizi duyar" dedi.