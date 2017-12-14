Kayda, başarılı judocuları ödüllendirdi
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Minikler Türkiye Şampiyonası’nda derece alan Belediyespor’lu judocuları makamında ağırlayarak, ödüllendirdi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:50
-
PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 6
Yorum
BJK SİZ ÖNCE TEKNİK DİREKTÖR BULUN
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 18
Yorum
tarantino allah aşkına fenerbahçe ve gs yı da buralarda görmek isterim ben fenerbahçeliyim hadı feneri geç de gs ı ulaştığı yerlerin hayalini kurarsın
-
Tahkim'den Fenerbahçe'ye ret
Toplam 4
Yorum
vlkn80 İnş aldığınız o haram paralar tez vakitte kefen paranız olur da çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar yağcı, çıkarcı, iki yüzlü insan olmayanlar!
Kayda, başarılı judocuları ödüllendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.