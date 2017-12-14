Kayda, başarılı judocuları ödüllendirdi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Minikler Türkiye Şampiyonası’nda derece alan Belediyespor’lu judocuları makamında ağırlayarak, ödüllendirdi.

Karaman ilinde yapılan Minikler Türkiye Şampiyonasına katılarak kendi kategorilerinde mücadele veren Duygu Yılmaz Türkiye üçüncüsü, Bengü Yılmaz ve Ceren Yılmaz Türkiye ikincisi, İrem Yılmaz ve Abdülkadir Atılgan Türkiye beşincisi oldu. Antrenörler Oktay Ayaz ve Özlem Ayaz ile birlikte Başkan Kayda'yı ziyaret eden öğrenciler, başarı hikayelerini paylaştı. Salihli'yi başarılı ile temsil ettikleri için judocuları tebrik eden Başkan Kayda, " Salihli Belediyespor'un alt yapısında yetiştirdiğimiz öğrencilerin karşımıza aldığı derecelerle çıkması bizlere gurur ve mutluluk veriyor. Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olacağız. Sizleri yetiştiren antrenörlerinizi de tebrik ediyor, spor hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.