Buz pateninde uluslararası organizasyon

Avrupa'dan 10 ülkenin ve Türk milli sporcularının katılacağı turnuvada geri sayım başladı. Zaman daraldıkça turnuva heyecanı büyüyor. Turnuva ile ilgili açıklama yapan Federasyon Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, "Ülkemiz ve federasyonumuzun uluslar arası organizasyonlar konusunda yeterli tecrübeye sahip olduğunu" belirtti. Gürbüz, tekler ve buz dansı kategorilerinde yarışacak sporcuların Türkiye'ye pazartesiden itibaren giriş yapacaklarını söyledi.Turnuva ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Gürbüz, medeniyetlerin beşiği İstanbul'da düzenlenecek turnuvada yarışmaya katılacak kafileleri barış ve kardeşlik içinde ağırlayacaklarını ifade ederek, yarışmaya katılacak tüm sporculara başarılar diledi.