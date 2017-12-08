Buz pateninde uluslararası organizasyon
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 5 yıl aradan sonra 11-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Bosphorus Cup 2017 uluslararası turnuvası hazırlıkları devam ediyor.
Turnuva ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Gürbüz, medeniyetlerin beşiği İstanbul'da düzenlenecek turnuvada yarışmaya katılacak kafileleri barış ve kardeşlik içinde ağırlayacaklarını ifade ederek, yarışmaya katılacak tüm sporculara başarılar diledi.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:32
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Buz pateninde uluslararası organizasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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