 Buz pateninde uluslararası organizasyon – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Buz pateninde uluslararası organizasyon

    Buz pateninde uluslararası organizasyon

    Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 5 yıl aradan sonra 11-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Bosphorus Cup 2017 uluslararası turnuvası hazırlıkları devam ediyor.

    Avrupa'dan 10 ülkenin ve Türk milli sporcularının katılacağı turnuvada geri sayım başladı. Zaman daraldıkça turnuva heyecanı büyüyor. Turnuva ile ilgili açıklama yapan Federasyon Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, "Ülkemiz ve federasyonumuzun uluslar arası organizasyonlar konusunda yeterli tecrübeye sahip olduğunu" belirtti. Gürbüz, tekler ve buz dansı kategorilerinde yarışacak sporcuların Türkiye'ye pazartesiden itibaren giriş yapacaklarını söyledi.
    Turnuva ile ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Gürbüz, medeniyetlerin beşiği İstanbul'da düzenlenecek turnuvada yarışmaya katılacak kafileleri barış ve kardeşlik içinde ağırlayacaklarını ifade ederek, yarışmaya katılacak tüm sporculara başarılar diledi.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:32
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