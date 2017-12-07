Osmangazi Belediyespor’da milli gurur

Portekiz'in Villa Real de Santo Antonio şehrinde düzenlenen IWAS Dünya Oyunları'nda Para-Tekvando Müsabakaları 03-04 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. 47 ülkeden 410 sporcunun mücadele ettiği IWAS Dünya Oyunları'nda 6 sporcu ile mücadele eden Türk Milli Takımı 5 madalya kazanırken, Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı'nın başarılı sporcusu Bayram Kayan, mücadele ettiği K44 kategorisi 75 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile genel klasmanda İran'ın ardından dünya ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı.



Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı Başantrenörü Mücahit Altıner, "Sporcumuz Bayram Kayan'ın elde ettiği başarı spora ve sporcuya verilen desteğin sonucudur. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir kamp programı geçiren Bayram'ın emeklerinin karşılığını alacağına yürekten inanıyorduk. IWAS Dünya Oyunları'nda elde ettiği derece, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım yolunda puanlar açısından bizler için oldukça önemliydi. Bugüne kadar katıldığı Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında elde ettiği derecelere bir yenisini daha ekleyen başarılı sporcumu, bize böyle bir gurur yaşattığı için tebrik ederim" dedi.