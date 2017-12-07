Osmangazi Belediyespor’da milli gurur
Osmangazi Belediyespor Tekvando Takımı Başantrenörü Mücahit Altıner, "Sporcumuz Bayram Kayan'ın elde ettiği başarı spora ve sporcuya verilen desteğin sonucudur. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir kamp programı geçiren Bayram'ın emeklerinin karşılığını alacağına yürekten inanıyorduk. IWAS Dünya Oyunları'nda elde ettiği derece, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım yolunda puanlar açısından bizler için oldukça önemliydi. Bugüne kadar katıldığı Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında elde ettiği derecelere bir yenisini daha ekleyen başarılı sporcumu, bize böyle bir gurur yaşattığı için tebrik ederim" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:21
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a iddialı cevap
Toplam 22
Yorum
lazer1903 ah be ferhat kardeş sen hangi takımsın takımının neyiyle övünüyorsun onuda yazsaydın ya
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
ŞENOLgüneş FARKI !!!!!!!!!!!!!!!!
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ başarı için önce inanmak gerek iyi ve kaliteli bir kadro var neden yarı final veya final olmasın ?
Osmangazi Belediyespor’da milli gurur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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