Milli takım kampa girdi
İran Buz Hokeyi Milli Takımı Şubat ayı içerisinde Güney Kore’de düzenlenecek olan Asya Kış Olimpiyatlarına hazırlanmak için Erzurum’da kampa girdi. İran Milli Takımında 21 sporcu, 1 Türk antrenör ve 2 İranlı antrenör kafilede yer aldı.
İran Buz Hokeyi ve Türk İnline Hokeyi antrenörü Mustafa Asgari'de, "İki federasyon arasında yapılan iş birliği dolasıyla buradayız. İlk olarak Türkiye Milli takımı Tebriz'e geldi 8 gün İnline'da misafirimiz oldu. Şimdi de biz Türkiye'ye geldik. İran buz hokeyi olarak Türk antrenörlerinde ve buradaki buzdan yararlanarak faydalanarak 3 ay sonraki Asya Kış Olimpiyatlarına katılmak için hazırlanıyoruz. Her şey için iki federasyon başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. İki kampta çok faydalı oldu. Türk antrenörlerinde şükranlarımı sunuyorum " diye konuştu.
İran Milli takımı Erzurum'da 7 gün süreyle kamp yapacak.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:25
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İlk transfer o noktaya
Toplam 2
Yorum
eleman sinani gör sinani.podolski gibi kanattan iceri girip gol atabilen oyuncu sinan.sol ayakli
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Volkan’la 2020’ye!
Toplam 2
Yorum
Amin amin... amin...
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Zirveden Arda çıktı!
Toplam 3
Yorum
gs Gel çok istiyorsun,ama çok para istemeyeceksin,takımda ağabeylik yapayım derken ayrımcılık efelik yapmayacaksın ve özel hayatına dikkat edec
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