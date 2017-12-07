Milli takım kampa girdi

İran Buz Hokeyi Milli Takımı Şubat ayı içerisinde Güney Kore’de düzenlenecek olan Asya Kış Olimpiyatlarına hazırlanmak için Erzurum’da kampa girdi. İran Milli Takımında 21 sporcu, 1 Türk antrenör ve 2 İranlı antrenör kafilede yer aldı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ve İnline Milli takım antrenörü İkram Çintimar, "Daha önce 20- 28 Ekim tarihleri arasında Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığıyla İran Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığıyla yapılan protokol müzakereleri sonucunda İran da bizim Milli Takımımız kampa gitmiştir. Bu kampımızız amacı Ülkemizin İnline 'da ki seviyesini bir üst seviyeye taşımak, Ağustos ayında yapılacak seçimlerde Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla İran'da ki milli takım antrenörü ve sporcuları ile birlikte burada kamp yaptık. Kamp sekiz gün sürdü. Kamp dönemi botunca günde çift antrenmanla çalışmalarımız devam etti. Sporcularımızın gelişimi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ağustos ayında yapılacak olan seçmelerde ise ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Şuanda da İran Milli takımı Erzurum'da Kamp yapıyor. Bizde onları burada ağırlamaktan çok mutluyuz. İnşallah elimden geleni yaparak burada en iyi şekilde ağırlayarak İran'a uğurlayacağız " dedi.



İran Buz Hokeyi ve Türk İnline Hokeyi antrenörü Mustafa Asgari'de, "İki federasyon arasında yapılan iş birliği dolasıyla buradayız. İlk olarak Türkiye Milli takımı Tebriz'e geldi 8 gün İnline'da misafirimiz oldu. Şimdi de biz Türkiye'ye geldik. İran buz hokeyi olarak Türk antrenörlerinde ve buradaki buzdan yararlanarak faydalanarak 3 ay sonraki Asya Kış Olimpiyatlarına katılmak için hazırlanıyoruz. Her şey için iki federasyon başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum. İki kampta çok faydalı oldu. Türk antrenörlerinde şükranlarımı sunuyorum " diye konuştu.

İran Milli takımı Erzurum'da 7 gün süreyle kamp yapacak.