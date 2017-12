Kros Milli Takımı, Şampiyona'ya 34 sporcu ile katılacak

Kros Milli Takımı 24. Avrupa Kros Şampiyonası öncesi basına tanıtıldı. Slovakya’da düzenlenecek olan şampiyonaya ay-yıldızlılar 34 sporcu ile katılacak.

Bu yıl Slovakya'nın Samorin kentinde 10 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye Kros Milli Takımı'ndan 34 sporcu katılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından şampiyona öncesi düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve milli sporcular Ramazan Özdemir, Yasemin Can ve Özlem Kaya katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan TAF Başkanı Fatih Çintimar, öncelikle Avrupa Kros Şampiyonası'nda alacakları başarıyı Kudüs'e atfedeceklerini dile getirerek, "Son iki gündür Kudüs ile ilgili olan çalkantıyla şunu ifade etmek istiyorum. Bu şampiyonada alacağımız şampiyonlukları da Kudüs'e atfederek ülkemizin de başında bulunduğu tepki gösteren bütün ülkeleri temsilen alacağımız başarıları buraya atfetmek istiyoruz. İslamiyetin mukaddesatı olan bir değere emrivaki bir saldırının olmasını da kabul etmeyeceğimizi de buna tepki gösterdiğini görüyoruz. Biz de ülkemizin göstermiş olduğu tepkinin yanında yer alarak şampiyonluğu da buraya atfedeceğiz" şeklinde konuştu.



Çintimar: "Son şampiyon olarak gidip şampiyon olarak gelmek istiyoruz"

24. Avrupa Kros Şampiyonası'na 34 sporcu ile katılacakların aktaran Çintimar, "Avrupa Kros Şampiyonası'ndan son şampiyon olarak gidip şampiyon olarak dönme hedefi içindeyiz. 37 ülkenin katılımıyla yapılacak şampiyonaya 4 takım doğrudan katılma hakkına sahip. Bu yıl 4 takım 34'er kişi ile katılacak. Diğer takımlar ise bir önceki yıl aldığı dereceye göre katılacaklar. Biz de burada en yüksek katılımla yarışacak ülkelerin başında geliyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak. 14 yıl aralıksız şampiyon olan İngiltere'yi geçen yıl geçerek şampiyon olmuştuk. Bu yıl da aynı başarıyı göstermek istiyoruz. Bu yıl İngiltere tam takım tam güçleriyle orada olacak. Bize kaptırmamak için orada olacaklar. Biz de tam kadro orada olacağız. En son Çanakkale'de Balkan Kros Şampiyonası yapıldı. 9 ülkenin katılımıyla yapılan Balkan Şampiyonasında 19 madalya alarak yine tarihi bir rekor kırdık. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi bütün gücümüzle Avrupa Kros Şampiyonası'nda olacağız" açıklamasını yaptı.



Cemil Boz: "Sporcularımızı çiçeklerle karşılayacağımıza inanıyorum"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, milli sporcuların Slovakya'dan başarı alarak döneceklerine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılı zirvede bitirerek büyük başarı elde eden atletizm takımımız bu yıl da aynı başarıyı elde edecektir. 14 yıl boyunca başarılı olmuş ülkeyi geride bırakabildiysek oradan başarıyla da döneceklerine inancımız tam. Başta federasyon olmak üzere bakanlığımız sporcularımızın arkasında. Ben ümit ediyorum ki şampiyonadan sonra havaalanında çiçeklerle şampiyonlarımızı karşılayacağız. Buna inancım tam. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Şampiyonluklarla dönmelerini temenni ediyorum."



Yasemin Can: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Milli atlet Yasemin Can ise, kros yarışının zorluğuna dikkat çekerek, "Kros yarışında ne olacağını bilemezsiniz ama ben tabii ki elimden gelenin en iyisini yapacağım. En iyisini yaptığımda da ortaya istediğim sonucu çıkaracağıma da inanıyorum" diye konuştu.



Ramazan Özdemir: "Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz"

Karışık takımda yarışacak olan milli krosçu Ramazan Özdemir, bu sene de geçen sene olduğu gibi zirveyi kovalamak istediklerini belirterek, "Bu yarışta Türkiye geçen sene şampiyon olmuştu. Büyükler olarak da 3. Olmuştuk ve ben de o takımdaydım ve bundan gurur duyuyorum. Bu sene de geçen yıl olduğu gibi zirveyi kovalamak için mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerektiğiniz biliyoruz. Buraya zor şartlarda çalışarak geldik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Federasyona, kulübüm olan İstanbul Büyükşehir Belediye'ye ve tüm kulüplere desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Özlem Kaya: "Bu seneki hedefimiz de şampiyon olmak"

Avrupa Kros Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar kategorisinde yarışacak olan Özlem Kaya ise, her kategoride kupa ile dönmek istediklerini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:



"16 yıldır milli takım adına yarışıyorum. Çok güzel yarışmalarda yarıştım. Bu başarılarımı yalnız almadım. Destekçilerim çoktu bütün Türkiye arkamdaydı. Federasyonumuz, genel müdürlüğümüz, bakanlığımız bunların desteğiyle bizlere verilen büyük destekle ben bu başarıları elde ettim. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçen Avrupa şampiyon olduk. Büyük Britanya'yı geride bırakarak şampiyon olduk. Bu seneki hedefimiz de şampiyon olmak. Geçen seneki takımın parçasıydım bu sene de parçasıyım. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. İnşallah kupa ile ülkemize döneceğiz. Federasyonumuz bize destek verdi ve güzel yerlerde kamp yaptık. Bolu Erzurum, son olarak da Kütahya'da yaptık. İnşallah güzel sonuçlar alır ülkemize mutlu döneriz. Ümidim ülkemize 6 tane kupa ile dönmek."