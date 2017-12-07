Besra’dan bronz madalya
MEKSİKA'DA devam eden Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda dün podyuma çıkan Besra Duman, bronz madalyanın sahibi oldu. 50 kiloda mücadele eden 16 yaşındaki Besra, 106 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Rehab Ahmed ve Vietnamlı Dang Thi Linh Phuong'un ardından 3.'lük kürsüsüne çıktı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:44
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