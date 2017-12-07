 Besra’dan bronz madalya – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Besra’dan bronz madalya

    Besra’dan bronz madalya
    MEKSİKA'DA devam eden Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda dün podyuma çıkan Besra Duman, bronz madalyanın sahibi oldu. 50 kiloda mücadele eden 16 yaşındaki Besra, 106 kiloluk kaldırışıyla Mısırlı Rehab Ahmed ve Vietnamlı Dang Thi Linh Phuong'un ardından 3.'lük kürsüsüne çıktı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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