Okçulukta hedef Avrupa Şampiyonası
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, 2018'deki asıl hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak ve Avrupa Oyunları için kota alabilmek olduğunu söyledi.
Antalya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Okçuluk Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Ergin, yaptığı açıklamada, Meksika'da yapılan Büyükler Dünya Şampiyonası'yla 2017 okçuluk sezonunun sona erdiğini bildirdi.
2017'de yapılan gençler ve büyükler dünya şampiyonalarının bir hafta arayla Güney Amerika'da yapılmasının hem hazırlık hem de orada yaşamaya alışmak açısından kendilerini zorladığını aktaran Ergin, her şeye rağmen başarılı sayılabilecekleri bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti.
Gençler Dünya Şampiyonası'nda, tarihte ilk defa mix takımlarda madalya almayı başardıklarını, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ise bir önceki dünya şampiyonasına göre sporcuların çok daha üst sıralarda yer aldığını anlatan Ergin, "Dereceleri, 17-18 yaşlarındaki genç sporcularla aldığımızı düşünürsek, iyi yolda ilerlediğimizi görebiliyoruz." dedi.
2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlık havuzunda bulunan 16 sporcuyla 2018 sezonunun başlangıcını Antalya kampıyla yaptıklarını belirten Ergin, kampta normalde altı saat gibi olan ok atış süresini daha aşağıya çekerek, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanları da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI
Ergin, 2018'de de çok sıkışık bir program içerisinde madalya kovalayacaklarını söyledi.
Ergin, sezonun 21 Nisan'da Çin'in Şangay kentinde yapılacak Dünya Kupası birinci ayak yarışıyla başlayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dünya kupasına hazır olmamız için 2-3 aylık bir süreç var. Hemen arkasından 3-15 Haziran'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve ardından gerçekleştirilecek Akdeniz Oyunları ile sezon sona erecek. O yüzden çok dar bir hazırlık sürecimiz var. Planlarımızı tamamlamış durumdayız, hazırlıklarımıza devam ediyoruz. 2018'de asıl hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Bu şampiyona 2019 yılında yapılacak Avrupa Oyunları için kota mücadelesi olacak. Oyunlar için takım halinde hem bayanlar hem de erkeklerde kota almaya çalışacağız."
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:58
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Luke Shaw bombası! Teklif götürüldü
Toplam 3
Yorum
umut adamın 125 macta 7 asisti var . golü yok. ismail den daha fazla nasıl bir katkı verecek? filipe luis i falan getirsek tamam da, shaw nedir?
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 8
Yorum
Tudur onurlu gururlu bir insan olsa şu dakika istifa eder gider,sana güvenilmeyen bir yerde nasıl başarılı olacaksın nasıl çalışacaksın er geç ko
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Kocaman'dan takıma uyarı!
Toplam 6
Yorum
hakan esas ölçü bursa maçı olacak. ben hala bu kadroya cok guvenmıyorum. bursayı deplasmanda yenıp gelırlerse o ayrı..
Okçulukta hedef Avrupa Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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