Avrupa Şampiyonu karetecilere Cumhuriyet altını

Çek Cumhuriyeti'nde, 17-19 Kasım tarihleri arasında 9'uncusu düzenlenen ve toplam 23 ülkeden 1600 sporcunun katıldığı Shotokan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Diyarbekirsporlu 13 yaşındaki Sena Kızılaslan kendi yaş ve kategorisinde, 27 rakibi arasında şampiyon oldu. Diyarbekirsporlu Muhammet Yusuf Yazar da kendi yaş ve erkek kategorisinde üçüncülüğü elde etti.



Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Kadayıfçıoğlu ve Kulubün Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, Avrupa Şampiyonu olan Sena Kızılaslan ile 3'üncü olan Muhammet Yusuf Yazar'a birer Cumhuriyet altını vererek ödüllendirdi.



Kulüp Başkanı Kadayıfçıoğlu, şampiyon olan ve 3'üncü olan sporcularıyla gurur duyduklarını belirterek, "Bu sporcularımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Kendilerinden daha büyük başarılar bekliyoruz. Umarım bir gün kulübümüz karate dalında bir dünya şampiyonluğu çıkartır" dedi.