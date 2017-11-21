 Bornova'dan dünya şampiyonu çıktı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Bornova'dan dünya şampiyonu çıktı

    Bornova'dan dünya şampiyonu çıktı

    Bornova Belediyespor'un milli sporcusu , Bulgaristan'da düzenlenen Yaş Grupları Trambolin Dünya Şampiyonası'nda 17-21 yaş çiftler kategorisinde Doğukan Büyükarslan ile birlikte dünye şampiyonu oldu.

    Sofya'da geçen hafta yapılan şampiyonanın 17-21 yaş erkekler çiftler finalinde 47.150 puana ulaşarak tüm rakiplerini geride bırakan ikili, altın madalyaya ulaştı. Dünyanın zirvesine çıkan , dün akşam İzmir'e dönüşünde Adnan Menderes Havalimanı'nda bando eşliğinde coşkuyla karşılandı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da karşılayanlar arasında yer alarak genç sporcuyu tebrik etti. Sporcu arkadaşları ve ailesi, çiçekler ve marşlarla Koray'ı bağırlarına bastı.

    Sofya'da milli takım olarak çok önemli başarı elde ettiklerini, 4 kategoride finale kalarak 2 altın madalya kazandıklarını belirten Koray Altınel, "Çok güzel duygular içerisindeyim. O şampiyonada İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok mutlu ve gururluyum. Daha fazla çalışacağım. Ülkemi bu şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Mutlu ve onurluyuz. Çok heyecanlıyız, duygulu anlar yaşıyoruz. İnşallah daha nice Koraylar yetiştiririz" derken Antrenörü Gülşah Başol ise Koray'ın güvenlerini boşa çıkarmadığını belirtti, destekleri için Atila'ya teşekkür etti.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:54
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