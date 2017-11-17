Mersin, maratona hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Mersin Uluslararası Maratonu için hazırlıklar hız kesemeden devam ediyor.

Her yıl başarılı sporcuyu Mersin'de ağırlayan maraton, Mersinliler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz şehitleri anısına koşulan ve yaklaşık 27 bin kişinin kayıt yaptırdığı maratona, bu yıl 50 kişinin kayıt olmasını hedefleniyor. Maraton 15 ve 42 kilometrelik bölümler ile 5 kilometre halk koşusu, çocuk maratonu ve özel sporcu olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışlar düzenlenecek. Maratona katılım başvuruları ise 29 Kasım'da sona erecek. Uluslararası Mersin Maratonu'na kayıtlar başladığı andan itibaren yaklaşık 16 kişi kayıt yaptırdı. 5 km halk koşusuna 15 bin, 15 km koşusuna 483 ve 42 km koşusuna 168 kişi kayıt oldu.



Parkurlar belirlendi

Mersin'in tarihi ve kültürel birçok zenginliğinin ön plana çıkartacak olan maraton parkurları ise belirlendi. Çeşitli kategorilerde yapılacak yarışların gerçekleştirileceği 3 Aralık tarihinde Mersin sokakları unutulmaz bir maratona şahit olacak. 5 km halk koşusu yine Forum Alışveriş Merkezi'nden start alacak. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyecek olan parkur, Hilton Kavşağı'ndan Adanan Menderes Bulvarı boyunca devam edecek. Dumlupınar Lisesi önünde son bulacak.



Forum Alışveriş Merkezi'nden başlayacak 42 km koşusu ise Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyecek ve Adanan Menderes Bulvarı boyunca devam edecek. Babil Kavşağı'ndan Viranşehir'e dönüş yapacak koşucular, İçer Anadolu Lisesi'nin önünden geçip, Soli Center'dan dönüş yaparak aynı güzergahı kullanacak. Yarış yine Forum Alışveriş Merkezi'nde son bulacak.



Engeller Mersin Maratonu'nda aşılacak

Engelsiz kent Mersin yolunda birçok başarılı hizmete imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslar arası Mersin Maratonu'nda birçok engelli sporcunun yer aldığı Tekerlekli İskimle Yarış Koşusu da 42 km koşusu ile aynı güzergahı takip edecek.



Bronz Kategori hedefleniyor

Avrupa Atletizm Birliği'nden 5 yıldız derecesi alarak Avrupa'nın en iyi maratonları arasında yer alan Mersin Maratonu ile spor organizasyonlarını bir adım daha öteye götüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlenecek olan 3. Mersin Maratonu'nda Uluslar arası Atletizm Federasyonları Birliği'nin yol yarışları kategorizasyonunda verdiği Bronz kategoriyi hedefliyor.

15 km ve 42 km'de koşucuların kayıt bedeli olarak Ekim ve Kasım ayında kayıt yaptıran 20 TL, fuar günleri (1-2 Aralık) kayıt yaptıranlar için ise 30 TL ücret alınacak.