Mersin, maratona hazırlanıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Mersin Uluslararası Maratonu için hazırlıklar hız kesemeden devam ediyor.
Parkurlar belirlendi
Mersin'in tarihi ve kültürel birçok zenginliğinin ön plana çıkartacak olan maraton parkurları ise belirlendi. Çeşitli kategorilerde yapılacak yarışların gerçekleştirileceği 3 Aralık tarihinde Mersin sokakları unutulmaz bir maratona şahit olacak. 5 km halk koşusu yine Forum Alışveriş Merkezi'nden start alacak. Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyecek olan parkur, Hilton Kavşağı'ndan Adanan Menderes Bulvarı boyunca devam edecek. Dumlupınar Lisesi önünde son bulacak.
Forum Alışveriş Merkezi'nden başlayacak 42 km koşusu ise Tulumba Köprüsü istikametinde ilerleyecek ve Adanan Menderes Bulvarı boyunca devam edecek. Babil Kavşağı'ndan Viranşehir'e dönüş yapacak koşucular, İçer Anadolu Lisesi'nin önünden geçip, Soli Center'dan dönüş yaparak aynı güzergahı kullanacak. Yarış yine Forum Alışveriş Merkezi'nde son bulacak.
Engeller Mersin Maratonu'nda aşılacak
Engelsiz kent Mersin yolunda birçok başarılı hizmete imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslar arası Mersin Maratonu'nda birçok engelli sporcunun yer aldığı Tekerlekli İskimle Yarış Koşusu da 42 km koşusu ile aynı güzergahı takip edecek.
Bronz Kategori hedefleniyor
Avrupa Atletizm Birliği'nden 5 yıldız derecesi alarak Avrupa'nın en iyi maratonları arasında yer alan Mersin Maratonu ile spor organizasyonlarını bir adım daha öteye götüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl düzenlenecek olan 3. Mersin Maratonu'nda Uluslar arası Atletizm Federasyonları Birliği'nin yol yarışları kategorizasyonunda verdiği Bronz kategoriyi hedefliyor.
15 km ve 42 km'de koşucuların kayıt bedeli olarak Ekim ve Kasım ayında kayıt yaptıran 20 TL, fuar günleri (1-2 Aralık) kayıt yaptıranlar için ise 30 TL ücret alınacak.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:24
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 24
Yorum
1905 Yabancılar bunlara böyle kötü örnek olduğu için istiyorlar zaten sınırı.
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 27
Yorum
ihtiyar fenerli Aykut hoca ne gerekirse yapar yeterki taraftar olarak sabırlı olalım.
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Menajer saldırısı!
Toplam 4
Yorum
UZMAN MENAJER NO NAME JOHSENİN BUZGİBİ GOLÜ DENAYERE KIRMIZI VERİLMEDİ.KAYSERİ MAÇINDA JOHSENE YAPILAN PENALTI VE KIRMIZIGÖZTEPELİ ATILMADI AKHİSARDA ALPER ATILDI
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