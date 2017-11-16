 Efsaneye son görev – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Efsaneye son görev

    Efsaneye son görev
    TEKVANDOYU Türkiye'ye getiren ilk isim olan İsmet Iraz, dün son yolculuğuna uğurlandı. Milli Takımlara da uzun yıllar hizmet eden Iraz için ilk olarak 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi. Böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki spor adamı, öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:57
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