Efsaneye son görev

TEKVANDOYU Türkiye'ye getiren ilk isim olan İsmet Iraz, dün son yolculuğuna uğurlandı. Milli Takımlara da uzun yıllar hizmet eden Iraz için ilk olarak 19 Mayıs Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi. Böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 71 yaşındaki spor adamı, öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi