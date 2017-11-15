Wushuda 17 madalya
Milli wushucular, 7. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı.
Türkiye Wushu Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Emeishan kentinde yapılan şampiyonada Türkiye'nin ilk madalyası, Necmettin Erbakan Akyüz'den geldi. Tongbei quan stilinde 21 rakibiyle yarışan Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsüne çıktı. Mustafa Bedirhan Çapoğlu, geleneksel nanquan stilinde 17 rakibini geride bırakarak, altın madalya aldı.
Geleneksel jian stilinde yarışan Hilal Feyza Çapoğlu ve gun stilinde mücadele eden Zeynep Makbule Akyüz, rakiplerine üstünlük sağlayarak, altın madalyayı boyunlarına taktı. Shuang jian stilinde dünyanın en iyisi konumunda bulunan Elif Akyüz, rakiplerine bir kez daha üstünlük sağlayarak, Türkiye'ye 5. altın madalyasını getirdi. Milli takımın 9 yaşındaki en küçük sporcusu olan Ayşe Sude Akyüz, shuang jian stilinde altın madalya kazandı. Türkiye, şampiyonada ayrıca 11 gümüş madalyanın da sahibi oldu.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:44
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 20
Yorum
Özgür Boşta olsa olurdu ama şu an olmaz pahallı hocalara gerek yok yılmaz vural hikmet karaman cihat arslan la milli takım gruptan çıkar
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Spor yazarları 3 soruda Lucescu'yu analiz etti
Toplam 5
Yorum
seda ati alan üsküdari gecti,türkiye,beni en basta bilendin,ben 2008 im sen benden kactin dünya bana hayran 10 yildir dünya genclerini benle yesd
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Hoca istedi, yönetim harekete geçti
Toplam 2
Yorum
sarilacidelimavi uygun şartlar derken yaşının 40 olması herhalde
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