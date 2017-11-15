 Wushuda 17 madalya – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Wushuda 17 madalya

    Wushuda 17 madalya

    Milli wushucular, 7. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı.

    Türkiye Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Emeishan kentinde yapılan şampiyonada Türkiye'nin ilk madalyası, Necmettin Erbakan Akyüz'den geldi. Tongbei quan stilinde 21 rakibiyle yarışan Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsüne çıktı. Mustafa Bedirhan Çapoğlu, geleneksel nanquan stilinde 17 rakibini geride bırakarak, altın madalya aldı.

    Geleneksel jian stilinde yarışan Hilal Feyza Çapoğlu ve gun stilinde mücadele eden Zeynep Makbule Akyüz, rakiplerine üstünlük sağlayarak, altın madalyayı boyunlarına taktı. Shuang jian stilinde dünyanın en iyisi konumunda bulunan Elif Akyüz, rakiplerine bir kez daha üstünlük sağlayarak, Türkiye'ye 5. altın madalyasını getirdi. Milli takımın 9 yaşındaki en küçük sporcusu olan Ayşe Sude Akyüz, shuang jian stilinde altın madalya kazandı. Türkiye, şampiyonada ayrıca 11 gümüş madalyanın da sahibi oldu.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:44
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