Nurullah Can Uçak, Balkan şampiyonu oldu
19. Balkan Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Aydınlı sporcular Nurullah Can Uçak Balkan şampiyonu olurken, İsmail Koruk ise Balkan ikincisi oldu.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:14
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 1
Yorum
hagi10 maiconla beraber adam yer bunlar
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Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 3
Yorum
madrid Bale sürekli sakat istemezler, kross 250 mil. euro iş biter,
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Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 3
Yorum
real Süper olur, 250 mil. euro bu iş biter, ve Neymar R.madrid te en iyi seçilir gelecek sezonlarda.
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