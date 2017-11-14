 Nurullah Can Uçak, Balkan şampiyonu oldu – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    , Balkan şampiyonu oldu

    <a href="/index/nurullah-can-ucak?id=904c86fd-ae2e-42e7-b2c3-07073abd78c7" class="" rel="tag">Nurullah Can Uçak</a>, Balkan şampiyonu oldu

    19. Balkan Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Aydınlı sporcular Balkan şampiyonu olurken, İsmail Koruk ise Balkan ikincisi oldu.

    Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19.Balkan Taekwondo şampiyonasında Türkiye 46'sı altın, toplamda 127 madalya ile takım halinde şampiyon olurken, yarışmada Aydınlı sporcular bir birincilik, bir ikincilik elde etti. Balkan Taekwondo Birliği (BTU) tarafından organize edilen ve Türkiye Taekwondo Federasyonu evsahipliğinde Edirne'de Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 8 ülkeden 485 sporcu katıldı. Türkiye, 46'sı altın, 21'i gümüş ve 63'ü bronz olmak üzere toplam 127 madalya ile ilk sırayı aldı. Sırbistan'ın 2'nci sırayı aldığı şampiyonada 3'ncülüğü Bosna Hersek elde etti. Türkiye, müsabaka dalında 33 altın, 17 gümüş ve 60 bronz madalya kazandı. Türk sporcular, poomsae kategorisinde ise 13 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Milli takım adına yarışan Aydınlı sporculardan büyük erkeklerde , Poomse Taekwondo da Balkan Şampiyonu oldu. Genç erkekler +78 Kg müsabaka da İsmail Koruk Balkan 2'inciliğini elde etti.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:14
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