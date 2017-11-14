 İsmet İraz vefat etti – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    vefat etti

    İsmet İraz vefat etti

    yüzlerce madalya kazanan, Türkiye'ye sevdiren İsmet Iraz, yaşamını yitirdi. Iraz 71 yaşındaydı.

    Türk tekvandosunun babası olarak kabul edilen İsmet Iraz, uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde bu sabah 08.55'te hayatını kaybetti. Iraz için yarın saat 10.00'da Ankara 19 Mayıs Spor Tesisleri içinde bulunan İsmet Iraz Spor Salonu önünde anma töreni düzenlenecek. Iraz, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka'da bulunan aile mezarlığına defnedilecek.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:55
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