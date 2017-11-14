Bakan Bak'tan Iraz için başsağlığı mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türk sporunun önemli isimlerinden İsmet Iraz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajda, "Türk tekvandosunun efsane ismi İsmet Iraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 81 yaşında vefat eden Iraz, tekvandonun Türkiye'de tanınması ve gelişmesinde başrol oynamıştı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:29
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Elmas'a koruma
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işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
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Ekici'ye 'vur' emri!
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aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
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Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 2
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Adam GİBİ ADAM
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