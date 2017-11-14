 Bakan Bak'tan Iraz için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Bakan Bak'tan Iraz için başsağlığı mesajı

    Bakan Bak'tan Iraz için başsağlığı mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı , hayatını kaybeden Türk sporunun önemli isimlerinden için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Bak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajda, "Türk tekvandosunun efsane ismi 'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. Böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde 81 yaşında vefat eden Iraz, tekvandonun Türkiye'de tanınması ve gelişmesinde başrol oynamıştı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:29
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