13 yaşında Balkan Şampiyonu oldu
Samsunlu Edanur Çelik (13), 19. Balkan Şampiyonası’nda 1. olarak Türkiye adına altın madalya kazandı.
Kendisi gibi ikizinin de tekvandocu olduğunu söyleyen Edanur Çelik, "Çok küçük yaşlardan beri tekvando sporuyla uğraşıyorum. Bu sporu çok seviyorum. Daha önceden Türkiye'de dereceler yapmıştım. Ülkemi uluslararası bir arenada temsil etmek çok gurur vericiydi. İnşallah bu başarılımı devam ettirip, ay-yıldızlı bayrağı Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda da dalgalandırmak istiyorum" dedi. Edanur Çelik'in kendisi gibi tekvandocu olan ikizi ve ailesi de Edanur ile gurur duyduklarını belirttiler.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 16:50
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Önde basacak
Toplam 8
Yorum
SİSTEM İSTER 4-4-2 OYNA İSTER 3-5-2 OYNA FARKETMEZ ÖNEMLİ OLAN OYUNCULARIN TOPLU HÜCUM VE TOPLU DEFANS ANLAYIŞLARI.
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Riva'daki görüşme sona erdi!
Toplam 15
Yorum
eleman 2011 deb beri milli takimin bir basarisi yoksa tff sorun nerde diye aramasina hic gerek yok
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Önde basacak
Toplam 8
Yorum
GSFUN KORKAK FUTBOL OYNARSAN DAHA ÇOK GOL YERSİN.HER ALANDA PRES VE HÜCUMU DÜŞÜNÜRSEN OYUNU KAZANABILIRSIN.
13 yaşında Balkan Şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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