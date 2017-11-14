 13 yaşında Balkan Şampiyonu oldu – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    13 yaşında Balkan Şampiyonu oldu

    13 yaşında Balkan Şampiyonu oldu

    Samsunlu Edanur Çelik (13), 19. ’nda 1. olarak Türkiye adına altın madalya kazandı.

    Samsun Polis Gücü sporcusu ve Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Edanur Çelik, Edirne'de düzenlenen 19. 'nda dalında 44 kiloda rakiplerini yenerek, şampiyon oldu. Daha önceden miniklerde Türkiye 1.'liği, yıldızlarda ise Türkiye 3.'lüğü bulunan Edanur Çelik, 'nda da finalde Sırp rakibini 14-5 yenerek şampiyon oldu.

    Kendisi gibi ikizinin de tekvandocu olduğunu söyleyen Edanur Çelik, "Çok küçük yaşlardan beri sporuyla uğraşıyorum. Bu sporu çok seviyorum. Daha önceden Türkiye'de dereceler yapmıştım. Ülkemi uluslararası bir arenada temsil etmek çok gurur vericiydi. İnşallah bu başarılımı devam ettirip, ay-yıldızlı bayrağı Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda da dalgalandırmak istiyorum" dedi. Edanur Çelik'in kendisi gibi tekvandocu olan ikizi ve ailesi de Edanur ile gurur duyduklarını belirttiler.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:50
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