Şiir gibi şehirde Tarihi Maraton

Dünyanın kıta değiştirilen tek koşusu olan Vodafone İstanbul Maratonu dün koşuldu. Profesyonel atletlerin yarışı nefes kesti; Kiprotich birinci oldu. Halk Koşusu’nda müthiş görüntüler vardı. Binlerce yıllık tarihiyle eşsiz İstanbul tüm güzelliklerini sergiledi

TÜRKİYE'nin en büyük spor organizasyonlardan biri olan tarihi Vodafone İstanbul Maratonu dün koşuldu. Asya'yı Avrupa'ya, geçmişi, geleceğe bağlayan tarihi yarış bu yıl çocuklara adandı. "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" sloganıyla profesyonel atletlerden, vatandaşlara kadar 125 bin kişi maratonda yer aldı. Her yıl olduğu gibi yine muhteşem görüntüler yaşandı. 8 kilometrelik Halk Koşusu'nun yanı sıra 10 kilometre, 15 kilometre ve 42 kilometrede yapılan organizasyona katılan sporcular keyifli anlar yaşadı.



5 SANİYE İLE KAZANDI

39. VODAFONE İstanbul Maratonu'nda erkeklerde 2 saat 11 dakika 22 saniyelik derecesiyle Fransız atlet Abraham Kiprotich 1. sırayı elde etti. Onu 5 saniye gerisinden Jacob Kendagor takip etti. Etiyopyalı Bazu Worku ise 2 saat 11 dakika 39 saniyelik derecesiyle kürsüyü tamamladı. Kadınlarda ise şampiyonluğa Kenyalı Ruth Chepngetich ulaştı. Derecesi 2 saat 22 dakika 36 saniye oldu. Vatandaşı Visiline Jepkesho 2 saat 22 dakika 40 saniye ile parkuru tamamlayarak 2. sırayı elde etti. Etiyopyalı Letebrhan Haylay 2 saat 25 dakika 14 sayine ile 3. basamakta yer aldı.



'Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maratonun üst seviyelere taşınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğine değindi. Bakan Bak, "Spora verdiği destekten dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi



39. VODAFONE İstanbul Maratonu'nda Halk Koşusu'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Bakan Bak "Maratonun üst düzeylere taşınması ve spora verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. 15 Temmuz'da bu köprüde destan yazan halkımıza teşekkür ediyorum. Büyük, gelişen, sporla başarılı olan güçlü bir Türkiye istiyoruz" dedi. BAKAN Bak maratonla ilgili şunları söyledi: Altın kategoride yer alan ve Asya'dan Avrupa'ya geçilen tek maraton İstanbul'da koşuluyor. Bu şehri çok seviyoruz. Bu maratonda yer almak, koşmak çok zevkli.



Birinciye 50 bin dolar

42 kilometre genel klasmanda erkekler ve kadınlarda dereceye giren isimlere ödülleri dağıtıldı. Yarışlarını birinci tamamlayan atletlere 50'şer bir dolar verildi. İkinciler 25'er bin dolar, üçüncüler ise 15'er bin dolar kazanç elde etti



Uysal: Coşkulu bir katılım var

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da 39. Vodafone İstanbul Maratonu'na katılanlar arasındaydı. Uysal "İnşallah gelecek yıllarda daha da kalabalık rakamlara ulaşırız. Bu sene çocuklarımızın geleceği için koştuk. İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Coşkulu bir katılım oldu. Hep beraber güçlü Türkiyemize kavuşacağız" dedi.



Çocuklarımız hep gülsün

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 39. Vodafone İstanbul Maratonu'na ailesiyle birlikte katıldı. Bakan Kaya "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çocuklarımız için koşuyoruz. Çocuklar gülerse dünya güler. Sadece Tür çocuklar değil, savaştan kaçıp gelen Suriyeli, Iraklı mülteci çocuklar için de çalışıyoruz. Dünyadaki mazlumlara el uzatmaya devam edeceğiz" dedi.



Engel tanımadılar, alkışı topladılar

39. Vodafone İstanbul Maratonu'nda ilk startı engelli koşucular aldı. Arabaları ile yarışan engelli sporcuların köprü çıkışındaki rampadan geçişleri alkış aldı.



FOTOMAÇ DA YARIŞTAYDI

İstihbarat Şefimiz Yılmaz Şenol da 39. Vodafone İstanbul Maratonu Halk Koşusu'ndaydı. FOTOMAÇ Gazetesi'ne yarışa katılanlar büyük ilgi gösterdi