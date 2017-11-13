 Merve Kekeç, Balkan Şampiyonu – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Merve Kekeç, Balkan Şampiyonu

    Merve Kekeç, Balkan Şampiyonu

    Balkan Birliği (BTU) ve Türkiye Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 19. Balkan Tekvando Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Osmaniyeli Merve Kekeç 42 kiloda Genç Bayanlardaşampiyon oldu.

    Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan 600'e yakın sporcu katıldı. Yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Türkiye 46 altın, 21 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 127 madalyayla şampiyonada birinci oldu. Organizasyonda 13 altın, 13 gümüş ve 19 bronz madalya kazanan Sırbistan ikinci sırada yer alırken; 5 altın, 7 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan Bosna Hersek üçüncülüğü elde etti.
    19. Balkan Şampiyonasına katılan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne bağlı 7 Ocak Spor Kulübü sporcusu Merve Kekeç 42 kiloda Genç Bayanlar kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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