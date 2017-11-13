Merve Kekeç, Balkan Şampiyonu
Balkan Tekvando Birliği (BTU) ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 19. Balkan Tekvando Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Osmaniyeli Merve Kekeç 42 kiloda Genç Bayanlardaşampiyon oldu.
19. Balkan Tekvando Şampiyonasına katılan Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğüne bağlı 7 Ocak Spor Kulübü sporcusu Merve Kekeç 42 kiloda Genç Bayanlar kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
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Jahovic'e yer yok
Toplam 1
Yorum
Aslan GOMISIN YANINDA EREN DEVAMLI OYNARSA IKISININDE GOL SANSI COK YÜKSEK OLUR SUAN YERLERINE BIR TRANSFERE IHTIYAC YOK
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Kameni'ye de yol göründü
Toplam 5
Yorum
aslan kameni demirelden 2 kat daha çok goller kurtardı. kameni kalsın
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ABD’de kupa balosu
Toplam 1
Yorum
helal başkan çok büyük bi adamsın sen fikret orman ülke futbolunu sen kurtaracaksın Beşiktaş başkanı olmasan tff başkanı olmanı isterdim
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