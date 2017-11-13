Cumhurbaşkanımız sayesinde

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye’nin büyük organizasyonları başarılı şekilde gerçekleştirdiğini belirtip, “Bu hizmeti sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, teşekkürü borç biliyoruz” dedi

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye'nin büyük organizasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. Şahin, Edirne'de gerçekleştirilen 19. Balkan Tekvando Şampiyonası kapsamında düzenlenen yemekte açıklamada bulundu. Türkiye'nin organizasyon düzenleme konusunda başarılı bir ülke haline geldiğini aktaran Federasyon Başkanı, "Bundan 15-20 sene önce Türkiye'de fazla organizasyon yapılmıyordu.



Bugün çok büyük organizasyonları yapacak güce erişmiş ve bunların altından başarıyla kalkan bir ülke konumuna geldik. Bu hizmeti sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza camiamız adına teşekkürü borç biliyoruz" dedi. Balkan Tekvando Birliği ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle Edirne'de düzenlenen 19. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan 600'e yakın sporcu mücadele ediyor.