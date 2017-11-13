Cumhurbaşkanımız sayesinde
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Türkiye’nin büyük organizasyonları başarılı şekilde gerçekleştirdiğini belirtip, “Bu hizmeti sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, teşekkürü borç biliyoruz” dedi
Bugün çok büyük organizasyonları yapacak güce erişmiş ve bunların altından başarıyla kalkan bir ülke konumuna geldik. Bu hizmeti sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza camiamız adına teşekkürü borç biliyoruz" dedi. Balkan Tekvando Birliği ve Türkiye Tekvando Federasyonu iş birliğiyle Edirne'de düzenlenen 19. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan 600'e yakın sporcu mücadele ediyor.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
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