 İstanbul'da tarihi gün – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    İstanbul'da tarihi gün

    İstanbul'da tarihi gün

    Bu yıl, “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu, bugün yapılacak. 1 milyon dolar ödüllü organizasyona 125 bin kişi katılacak

    İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 39. İstanbul Maratonu bugün koşulacak. Startı Anadolu Yakası'ndan verilecek olan dev organizasyon Avrupa'da son bulacak. Bu dev organizasyon; maraton (42.195 kilometre), 15 kilometre ve 10 kilometre, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye kategorilerinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Şehitleri için koşulan maraton, bu sene ise, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenecek. 100 ülkeden 125 bin kişinin katılacağı ve 86 elit atletin yarışacağı İstanbul Maratonu'ndan toplam 1 milyon dolar ödül dağıtılacak.

    M.Yılmaz ŞENOL

    Dikkat! Bu yollar kapatılacak
    MARATON nedeniyle bugün bazı yollar saat 04.00'ten itibaren trafiğe kapalı olaca. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli çift yönlü kapatılacak. Organizasyon boyunca parkur ve parkura çıkan yollarda araç trafiği sağlanamayacak.

    İşte Maraton parkuru
    İSTANBUL Maratonu'nda yarışların startı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. Maraton saat 09.00'da başlayacak. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, Gülhane Parkı'nın içinden geçecek ve Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış; Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek. 15 kilometre koşusu Yenikapı Miting Alanı, 10 kilometre Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde, halk koşusu Vodafone Park'ta son bulacak.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:52
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