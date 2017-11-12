İstanbul'da tarihi gün
Bu yıl, “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu, bugün yapılacak. 1 milyon dolar ödüllü organizasyona 125 bin kişi katılacak
M.Yılmaz ŞENOL
Dikkat! Bu yollar kapatılacak
MARATON nedeniyle bugün bazı yollar saat 04.00'ten itibaren trafiğe kapalı olaca. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli çift yönlü kapatılacak. Organizasyon boyunca parkur ve parkura çıkan yollarda araç trafiği sağlanamayacak.
İşte Maraton parkuru
İSTANBUL Maratonu'nda yarışların startı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. Maraton saat 09.00'da başlayacak. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, Gülhane Parkı'nın içinden geçecek ve Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış; Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek. 15 kilometre koşusu Yenikapı Miting Alanı, 10 kilometre Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde, halk koşusu Vodafone Park'ta son bulacak.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:52
-
Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Toplam 1
Yorum
GS taraftarı çok süpriz oldu taraftartar olarak bir yerimizi yırta yırta şekil değiştirdik siz de süpriz diyorsunuz ya zaten başarıszılığı göz önünde
-
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) ilk geldiğin günü hatırlıyomda şu zamanda gelsen biri istese 15/20 milyon euro az derdik :) inşAllah iyi bi yere gidersin Allah şifa versin.
-
Florya’da transfer zirvesi
Toplam 6
Yorum
korkmaz genc ilerde para edecek adamlar alin,bu kadro iyi birazda portoyu ornek alalim,para kazanmakta lazim.
İstanbul'da tarihi gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.