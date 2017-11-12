İstanbul'da tarihi gün

Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un düzenlediğibugün koşulacak. Startı Anadolu Yakası'ndan verilecek olan dev organizasyon Avrupa'da son bulacak. Bu dev organizasyon; maraton (42.195 kilometre), 15 kilometre ve 10 kilometre, 8 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye kategorilerinde gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıliçin koşulan maraton, bu sene ise, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenecek. 100 ülkeden 125 bin kişinin katılacağı ve 86 elit atletin yarışacağı'ndan toplam 1 milyon dolar ödül dağıtılacak.MARATON nedeniyle bugün bazı yollar saat 04.00'ten itibaren trafiğe kapalı olaca. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli çift yönlü kapatılacak. Organizasyon boyunca parkur ve parkura çıkan yollarda araç trafiği sağlanamayacak.İSTANBULMaratonu'nda yarışların startı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek. Maraton saat. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, Gülhane Parkı'nın içinden geçecek ve Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış;'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek. 15 kilometre koşusu Yenikapı Miting Alanı, 10 kilometre Eminönü'ndeki İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde, halk koşusu Vodafone Park'ta son bulacak.