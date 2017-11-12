 Dualarımız Naim için – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Dualarımız Naim için

    Dualarımız Naim için
    OLİMPİYAT ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beynindeki kanama ve buna bağlı ödem nedeniyle acil ameliyata alındı. Cep Herkülü'nün tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdehale edilmek üzere acil ameliyata alındı" denildi.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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