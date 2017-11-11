Ağlayarak başladığı sırıkla atlamada rekor kırdı

Milli takım antrenörünün tavsiyesi üzerine ağlayarak başladığı sırıkla atlamada Büyükler Türkiye rekorunu kıran Buse Arıkazan, gözünü olimpiyatlara dikti.

Ankara'da ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle koşuya başlayan Buse Arıkazan, okullar arası yarışmalarda aldığı birinciliklerle dikkati çekti.

Yarışmalarda kendisini gören Milli Takım Antrenörü Tayfun Aygün'ün talebi üzerine, ağlayarak sırıkla atlama sporuna başlayan Buse, Şubat 2017'de yapılan İstanbul Cup'ta 4.26 ile Demet Parlak'a ait olan Türkiye rekorunu önce 4.27'ye sonra da 4.32'ye çıkardı. Buse, bu derecesiyle hem salonda hem de açık havada yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Buse Arıkazan, aynı yıl mayısta Azerbaycan'da düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya kazanmayı başardı.

Ağlayarak sırıkla atlamaya başladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi ve ENKA Spor Kulübü sporcusu Buse Arıkazan (24), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulda 12 yaşındayken beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle koşuya başladığını söyledi.

Okul yarışlarında birinci gelmesi üzerine, okullar arası yarışmalarda 100 metre, 200 metre ve uzun atlama yarışlarına katıldığını anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Milli takım antrenörü Tayfun Aygün, beni kapalı salonda yapılan yarışmalarda görmüş. Aşil tendonuma baktı, sıçrattı, koşturdu. Ondan sonra antrenörüme 'Bu artık bende, sırıkla atlayacak.' dedi. Önce istemedim. Sırıkla atlamacı olmamak için ağladım. Daha sonra sırıkla atlamaya başlayınca, yüksekten düşmek çok eğlenceli geldi. Hoşuma gitmeye başladı."

Hedef olimpiyatlara gitmek

Sırıkla atlamada katıldığı ilk yarışta yedinci olduğunu ifade eden Buse, hırsıyla çalışmayla eksiklerini kapatarak katıldığı dört ay sonraki yarışmada ikinci olduğunu aktardı.

Buse, yarışmanın ardından 14 yaşında milli takıma seçildiğini belirterek, "Sırıkla atlamada büyükler Türkiye rekoru bana ait. Olimpiyatlara gitmeyi çok istiyorum. Olimpiyat barajı şu anda 4,50. Yani olmaması için hiçbir sebep yok. 18 santimlik bir yüksekliğimiz kaldı. Çalışıyoruz. İnşallah olur. Hedef 2020 Olimpiyatları. Eğer olimpiyatlara gidersem, Türkiye adına olimpiyatlarda yarışan ilk sırıkla atlama sporcusu olacağım." ifadelerini kullandı.