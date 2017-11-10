Tavşanlı’da masa tenisi turnuvası
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçı 1. grup da yer alan AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek ile İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp arasında yapıldı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:08
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 19
Yorum
Obejktif Arkadaşlar olaya rasyonel bakmak lazım siyasi düşünmeyin .Oynadığı zaman ligi sallayacağını hepimiz biliyoruz.İkinci bir emre vakası olmasın
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 19
Yorum
öğretici adamsa senelik 1 milyon tlye imza atar ! 1.5 milyon bonservisi olan yerli futbolcuya senelik 1 milyon tl ücret yeterli olur !
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Advocaat’a iki teklif
Toplam 1
Yorum
advokat acikla artik advocaat i aziz baskan bitsin bu cile.gecen seneyi mumla ariyoruz.
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