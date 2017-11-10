Tavşanlı’da masa tenisi turnuvası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen masa tenisi turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçı 1. grup da yer alan AK Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek ile İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp arasında yapıldı.

Turnuvayı düzenleyen Mustafa Güngör, yaptığı açıklamada, "Tavşanlımızda gençlerin spora teşvik edilmesi ve sosyal etkinlikler kapsamında Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz bilardo turnuvasından sonra düzenlemiş olduğumuz bu turnuvaya toplamda 36 masa tesisi sever katıldı. Katılımcılar 6 grup da mücadele verecekler. Yaklaşık bir ay sürecek turnuvada salonumuzda her akşam 6 maç oynanacak olup, maçlar saat 19:30 da başlayacaktır. Dolayısıyla tüm masa tenisi severleri bu çekişmeli turnuvayı seyretmeye salonumuza bekliyoruz" diye konuştu.