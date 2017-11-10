 Kırık kolla gümüş – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Kırık kolla gümüş

    Kırık kolla gümüş
    AVRUPA Gençler Tekvando Şampiyonası'nda kolu kırılmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan İkra Kayır, 59 kiloda gümüş madalya kazandı. İkinci turda kolundan sakatlandığını belirten Kayır, "Her maç acısını hissediyordum. Finale kadar dayanmam mucize gibi bir şeydi" dedi.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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