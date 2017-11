"Vodafone İstanbul Maratonu dünyada iyi bir noktaya geldi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Maratonu’nun dünyada iyi bir noktaya geldiğini ifade ederek, "Bu sene yaklaşık 100 ülkeden 25 bin sporcumuz katılacak. Halkımızdan da 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz" dedi.

39. Vodafone İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı Yenikapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, maratonun Avrasya adını değiştirdiklerini belirterek, "İstanbul'da yapılan maraton koşusu Avrasya adıyla kalırsa dünyada algılanması sıkıntı olur düşüncesiyle adını İstanbul olarak değiştirdik ve tam adı Vodafone İstanbul Maratonu oldu. Umarım önümüzdeki sene de bu devam eder. Bu sene çocuklar için koşuyoruz. Maraton halkımızı sporla kaynaştırmak için yapılıyor. Çocuklarımızın daha fazla spor yapması ve daha profesyonel anlamda bunlarla buluşması için maratonu gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın spora teşvik edilmesi konusunda gayretliyiz ve bu konuda ciddi emek harcıyoruz. Son 15 yılda İBB olarak spora 3 milyar katkımız oldu. 183 okulda spor salonu yapıldı. Bu sene maratonumuzda değişiklikler yapıldı. Her sene teknolojide yeni neler varsa maratonumuza ilave ediyoruz. Sporcularımız performansını koşarken dahi görebilecek ve uyarı sistemleriyle onları takip edeceğiz. Bu sene yaklaşık 100 ülkeden 25 bin sporcumuz katılacak. Halkımızdan da 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz. 9 bin personelimiz ve bin gönüllümüz var. Vodafone İstanbul Maratonumuz dünyada iyi noktaya geldi. Bir kıtadan diğerine birlikte geçelim istiyorum, ben de orada olacağım. Vodafone İstanbul Maratonumuz şimdiden hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.



İsmail Özbayraktar: "Bu sene çocuklarımız için koşacağız"

Vodafone İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacaklarını ifade eden Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, "Koşuya katılacaklar 40 TL'lik bağış yaparlarsa onlara geç kayıt imkanı da sağlıyoruz. Fuarımızın 3 gün boyunca eğlenceli ve aktiviteleri bol olarak geçeceğini düşünüyoruz. 12 Kasım'da her geçen yıl büyüyen bir maratonumuz var. 2 sene önce kadına şiddete dur demiştik. Geçen sene 15 Temmuz şehitlerimiz için koşmuştuk. Bu sene çocuklarımız için koşacağız" diye konuştu.



Fatih Çintımar: "Maraton dünyada hedeflenen noktaya gelmiş durumda"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, "Önce çocuk atletizmi ve çocuk maratonları ile 12.'sini düzenlemiş olduğumuz Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'yla dünyada hedeflenen bir noktaya gelmiş durumda. Umarım bu sene parkur rekoruyla birlikte dünyadaki yerini en üst sıraya taşıyacaktır" şeklinde konuştu.



Engin Aksoy: "Bin çocuğumuza kodlama eğitimi vereceğiz"

Vodafone İstanbul Maraton'unda bin çocuğa kodlama eğitimi vereceklerini ifade eden Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone olarak İstanbul'un kentlilik bilincine, İstanbul'un tanıtıma ve global markasına Vodafone İstanbul Maratonu'na destek olmaktan gurur duyuyoruz. İstanbul Maratonu Vodafone ile 6. kez koşulmuş olacak. Her sene katılımcı sayısının artmasından dolayı mutluyuz. 2011 yılında çipli katılımcı 4 bin iken bu yıl 3 binlere geldi ve bundan çok memnunuz. Bu yılki maratonda ülkemizin geleceği için, çocuklarımız adına koşuyoruz ve burada bin çocuğumuza kodlama eğitimi vereceğiz" şeklinde konuştu.