"Vodafone İstanbul Maratonu dünyada iyi bir noktaya geldi"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Maratonu’nun dünyada iyi bir noktaya geldiğini ifade ederek, "Bu sene yaklaşık 100 ülkeden 25 bin sporcumuz katılacak. Halkımızdan da 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz" dedi.
İsmail Özbayraktar: "Bu sene çocuklarımız için koşacağız"
Vodafone İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacaklarını ifade eden Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, "Koşuya katılacaklar 40 TL'lik bağış yaparlarsa onlara geç kayıt imkanı da sağlıyoruz. Fuarımızın 3 gün boyunca eğlenceli ve aktiviteleri bol olarak geçeceğini düşünüyoruz. 12 Kasım'da her geçen yıl büyüyen bir maratonumuz var. 2 sene önce kadına şiddete dur demiştik. Geçen sene 15 Temmuz şehitlerimiz için koşmuştuk. Bu sene çocuklarımız için koşacağız" diye konuştu.
Fatih Çintımar: "Maraton dünyada hedeflenen noktaya gelmiş durumda"
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, "Önce çocuk atletizmi ve çocuk maratonları ile 12.'sini düzenlemiş olduğumuz Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'yla dünyada hedeflenen bir noktaya gelmiş durumda. Umarım bu sene parkur rekoruyla birlikte dünyadaki yerini en üst sıraya taşıyacaktır" şeklinde konuştu.
Engin Aksoy: "Bin çocuğumuza kodlama eğitimi vereceğiz"
Vodafone İstanbul Maraton'unda bin çocuğa kodlama eğitimi vereceklerini ifade eden Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone olarak İstanbul'un kentlilik bilincine, İstanbul'un tanıtıma ve global markasına Vodafone İstanbul Maratonu'na destek olmaktan gurur duyuyoruz. İstanbul Maratonu Vodafone ile 6. kez koşulmuş olacak. Her sene katılımcı sayısının artmasından dolayı mutluyuz. 2011 yılında çipli katılımcı 4 bin iken bu yıl 3 binlere geldi ve bundan çok memnunuz. Bu yılki maratonda ülkemizin geleceği için, çocuklarımız adına koşuyoruz ve burada bin çocuğumuza kodlama eğitimi vereceğiz" şeklinde konuştu.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:41
-
Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 14
Yorum
GENÇ FB 1907 OSMANA KATILIYORUM. HINCAL, ERMAN TOROĞLU, AHMET ÇAKAR , GÖKMEN ÖZDENAK GİBİLER FENERDEN ÇEKSİNLER ELLERİNİ KENDİ TAKIMLARIYLA İLGİLENSİNLER
-
Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 14
Yorum
UZMAN ANTRÖNÖR AYKUT DEĞİL KİM GELİRSE GELSİN NAPILIRSA YAPILSIN BOŞUNA SUNİ HAKEMLER VE SUNİ LİG ŞAMPİYON BELLİ.MAÇTAN MAÇA ÇIKIN YETER. MASRFA GEREK YOK
-
Cenk giderse, Gignac Kartal olacak
Toplam 5
Yorum
34 Gignac da kim
"Vodafone İstanbul Maratonu dünyada iyi bir noktaya geldi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.