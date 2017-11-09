Satranç takımı büyük başarı

Spora, sporcuya ve gençlere verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren satranç takımı büyük bir başarıya daha imza attı.

Turnuvada başarılı işlere imza atan Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı aldıkları kupayı da Başkan Atilla'ya teslim etti. Sporcu ve gençliği kendisine şiar edinen Ceylanpınar Belediyesi, verdiği desteklerin meyvesini toplamaya başlarken, belediye bünyesindeki sporcular büyük başarılara imza atıp Ceylanpınar'ın adını duyurmaya devam ediyor.Ceylanpınar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı bir uluslararası ve bir de ulusal satranç turnuvası olmak üzere iki turnuvada da büyük başarı elde etti. Turnuvalarda 2 kupa kazanan sporcular kupaları başkan Atilla'ya takdim etti.



"Sporun her dalında destek veriyoruz"

Başkan Atilla, kısa bir süre önce kurmuş olmalarına rağmen Ceylanpınar Belediyesi Satranç takımının büyük başarılara imza attığını belirterek, gençlerle gurur duyduğunu söyledi. Sadece satranca değil sporun her dalına destek olduklarını belirten Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, "Yakın bir zaman önce belediyemiz bünyesinde satranç takımı kurduk. Gençlerimizi eğitmeye başladık. Belediyemiz bünyesinde faal olarak Futbol Kulübümüz, Bedensel Engelliler Basketbol takımımız ve Satranç takımımız bulunuyor. Satranç takımımız Mersinde düzenlenen uluslararası satranç turnuvasında büyük başarılar elde etti. Farklı kategorilerde Birincilik, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik derecelerini elde ettik" dedi.



"Gençlere destek olduk, 2 kupa kazandı"

Sporculardan daha büyük başarılar beklediğini ve verdikleri desteğin sonucunda 2 kupa kazanıldığını ifade eden Başkan Atilla, "Kısa bir zamanda satranç takımımız böyle güzel bir başarı elde etmiştir. Budan dolayı antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugünde arkadaşlarımız kazandıkları kupayı bize getirmişler. Bu kupaları da daha önce kazanmış olduğumuz kupaların yanına koyacağız. İnşallah Ceylanpınar Belediyesi olarak daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle gayret edeceğiz. Demek ki gençlerin önünü açtığımız zaman bir şeyler ortaya çıkıyor. Biz gençlerimize destek olduk ve bize iki kupa getirdiler" şeklinde konuştu.



"Başarıda Menderes başkanın katkısı büyük"

Satranç takımı oyuncularından Mehmet Elgün de, Ceylanpınar Belediyesi Satranç takımı olarak ilk kez uluslararası bir turnuvaya katıldıklarını söyledi. Elgün, "Katıldığımız ilk uluslararası turnuvaydı. Bu turnuvada dereceler elde ettik. Başkanımıza satranca vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın satranca vermiş olduğu destekten dolayı şu anda diğer Şanlıurfa belediyelerimiz de bu işe soyunmuşlardır. Biz ilk adımı attık. Başkanımızın sayesinde satranç Şanlıurfa'da şaha kalkacaktır" ifadelerini kullandı.



Turnuvada alınan sonuçlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ulusal Satranç Turnuvası'na katılan Ceylanpınar Belediyespor Kulübü Satranç Takımı, Küçükler Açık kategorisinde 2.'lik ve 4.'lük; Yıldızlar Açık kategorisin de 2.'lik, 3.'lük, 4.'lük; Genel Açık kategorisinde ise 2.'lik ve 3.'lük elde etti.

22 Ekim 2017-28 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi 2.Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılan Ceylanpınar Belediyespor Kulübü Satranç Takımı turnuvaya damga vurdu. Aralarında Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan olduğu 15 ülkeden 169 sporcunun katıldığı 2.Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılan Ceylanpınar Belediyespor Kulübü Satranç Takımı ise 6 profesyonel sporcuyla katıldı.7 gün süren turnuva 9 tur şeklinde oynandı, 9 turun ardından 3 sporcu dereceye girdi. Turnuva da Salih Uçucu birinci, Sertan Çıplakbaş üçüncü ve Muhammed Emin Arslan ise beşinci oldu. Bayanlarda ise Hasret Şikak yedinci oldu.