Şampiyon flyboard sporcusu bacağını kırdı
Antalya’nın Kemer İlçesi’nde 2018 Flyboard Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Şampiyonu Uğur Piro, antrenmanda geçirdiği kazada kaval kemiğini kırdı.
Kemer'de Rus takımı sporcularıyla birlikte 1 haftadır antrenman yapan 2016-2017 Flyboard Türkiye Şampiyonu ve Antalya Flyboard Türkiye takımının kaptanı Uğur Piro, saat 17.30 sıralarında idmanını tamamlamak üzereyken yaptığı son hareketin ardından inişte uzaktan kumandayla kendisinin yönettiği jet-skiye çarparak yaralandı. Kaval kemiğinde kırık oluşan Uğur Piro'ya ilk olarak Rus takımı yardım etti. Denizden seyyar iskeleye çıkartılmasının ardından olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansa taşınan Uğur Piro, kendi isteğiyle Antalya'daki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:21
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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