 Şampiyon flyboard sporcusu bacağını kırdı – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Şampiyon sporcusu bacağını kırdı

    Şampiyon flyboard sporcusu bacağını kırdı

    Antalya’nın Kemer İlçesi’nde 2018 Dünya Şampiyonası’na hazırlanan Türkiye Şampiyonu Uğur Piro, antrenmanda geçirdiği kazada kaval kemiğini kırdı.

    Kemer'de Rus takımı sporcularıyla birlikte 1 haftadır antrenman yapan 2016-2017 Türkiye Şampiyonu ve Antalya Flyboard Türkiye takımının kaptanı Uğur Piro, saat 17.30 sıralarında idmanını tamamlamak üzereyken yaptığı son hareketin ardından inişte uzaktan kumandayla kendisinin yönettiği jet-skiye çarparak yaralandı. Kaval kemiğinde kırık oluşan Uğur Piro'ya ilk olarak Rus takımı yardım etti. Denizden seyyar iskeleye çıkartılmasının ardından olay yerine gelen 112 ekibi tarafından ambulansa taşınan Uğur Piro, kendi isteğiyle Antalya'daki özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:21
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