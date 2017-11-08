ABD'li eski beyzbolcu uçak kazasında öldü
Kariyerinde Toronto Blue Jays ve Philadelphia Phillies takımlarının formasını giyen ve 4 yıl önce aktif spor hayatını noktalayan 40 yaşındaki Halladay, Meksika körfezinde dün geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.
Pasco County Polis Şefi Chris Nocco, yaptığı açıklamada, Halladay'in Florida yakınlarında tek motorlu küçük bir uçakla kaza yaptığını ve görgü tanığı bulunmadığını kaydetti. Uçakta başka yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor. 8 kez "all-star"a seçilen Halladay, 2003 ve 2010 yıllarında "normal sezonun en iyi atıcısı" ödülünü almıştı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:01
-
Fırtına'da transfer çalışmaları başladı
Toplam 1
Yorum
ged 61 yuhhh artık kardeşim yaaa..kulüp borçtan batıyor aldıkların hiç oynamadan kulübede oturuyor ve halamı transfer düşünülüyor..kamera şakası...
-
Arda’ya kapı kapalı
Toplam 5
Yorum
Meth Türkiyeye gelme son kontratınıda arsenalde yap.bırak futbolu arda antrenör ol t.d ol gönlümüz sana açık.rahat bırakmazlar burda seni.
-
İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 2
Yorum
Kartalcan CP pisman olur tabii, kredi kartina 24 taksit futbolcu alimini sadece Fikret Baskan yapar.su seneyi sampiyon kapatalim da sezon sonu bakariz
ABD'li eski beyzbolcu uçak kazasında öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.