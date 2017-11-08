 ABD'li eski beyzbolcu uçak kazasında öldü – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    ABD'li eski beyzbolcu uçak kazasında öldü

    ABD'li eski beyzbolcu uçak kazasında öldü

    Kariyerinde Toronto Blue Jays ve Philadelphia Phillies takımlarının formasını giyen ve 4 yıl önce aktif spor hayatını noktalayan 40 yaşındaki , Meksika körfezinde dün geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetti.

    Pasco County Polis Şefi Chris Nocco, yaptığı açıklamada, 'in Florida yakınlarında tek motorlu küçük bir uçakla kaza yaptığını ve görgü tanığı bulunmadığını kaydetti. Uçakta başka yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor. 8 kez "all-star"a seçilen Halladay, 2003 ve 2010 yıllarında "normal sezonun en iyi atıcısı" ödülünü almıştı.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:01
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