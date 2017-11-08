ABD'li eski beyzbolcu uçak kazasında öldü

Pasco County Polis Şefi Chris Nocco, yaptığı açıklamada, Halladay'in Florida yakınlarında tek motorlu küçük bir uçakla kaza yaptığını ve görgü tanığı bulunmadığını kaydetti. Uçakta başka yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor. 8 kez "all-star"a seçilen Halladay, 2003 ve 2010 yıllarında "normal sezonun en iyi atıcısı" ödülünü almıştı.