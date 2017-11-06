‘4 Bucak’ta koştular

12 Kasım'da yapılacak Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi hazırlık koşuları düzenlendi. 39 merkezi noktasından aynı anda başlayıp 1 kilometrelik sembolik parkurlarda gerçekleştirilen 4 Bucak İstanbul Koşusu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik, koşu liderlerinin Sultanahmet'te sembolik meşale yakması ile son buldu. Dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan İstanbul Maratonu'na bu yıl 30 bin sporcunun katılması bekleniyor.