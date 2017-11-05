Bakan Bak'tan milli tekvandoculara kutlama

Bakan Bak, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka şehrinde düzenlenen şampiyonada, erkekler artı 78 kiloda altın madalya kazanan Emre ile kızlar 59 kiloda gümüş madalya elde eden İkra için tebrik mesajı yayımladı.

Her iki sporcuyu da yürekten kutladığını belirten Bak, "Genç kardeşlerimizin uluslararası arenada gösterdikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcu, antrenör ve yöneticileri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.