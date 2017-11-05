Bakan Bak'tan milli tekvandoculara kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli ile İkra Kayır'ı tebrik etti.
Bakan Bak, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka şehrinde düzenlenen şampiyonada, erkekler artı 78 kiloda altın madalya kazanan Emre ile kızlar 59 kiloda gümüş madalya elde eden İkra için tebrik mesajı yayımladı.
Her iki sporcuyu da yürekten kutladığını belirten Bak, "Genç kardeşlerimizin uluslararası arenada gösterdikleri başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcu, antrenör ve yöneticileri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:21
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Organizatör Belhanda!
Toplam 5
Yorum
arslan kendini işine verdimi laubali olmadımı çok iyi büyük maçlarda da kendini göstermesini istiyoruz.
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Fikret Orman'a doğum günü İzmir'de kutlandı
Toplam 4
Yorum
HASAN YİLDİRİM Daha nice senelere baskanim sampiyonluklara ve basarilara devam insallah
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Ödül: 3.5 gün izin
Toplam 4
Yorum
arslan izin mizin vermeyin kardeşim yensinler deplasmanlarda b.şehirle bjkyi ondan sonra verirsiniz izin hemen şımartmayın futbolcuları
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