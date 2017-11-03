Sırıkla Atlama Milli Takımı Antalya kampını tamamladı
Atletizmde Salon Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Sırıkla Atlama Milli Takımı, Antalya kampını tamamladı.
İstanbul'da şubatta yapılacak Salon Balkan Şampiyonası'na hazırlanan Sırıkla Atlama Milli Takımı'nın Antalya'da Zeytinköy Spor Tesisleri ve Akdeniz Üniversitesi Stadı'ndaki 3 haftalık hazırlık kampı sona erdi.
Milli takım antrenörü Abdullah Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa, kendi yaş kategorilerinde Türkiye'deki en iyi 12 sporcunun katıldığını belirtti. Salon Balkan Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getiren Sarı, hedeflerinin şampiyonada en az iki madalya kazanmak olduğunu vurguladı.
Balkan Şampiyonası'ndan sonra Salon Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını anlatan Sarı, "Özellikle kadın sporcularımızın bu şampiyonaya katılma dereceleri daha yakın. Sporcularımızın o müsabakaya katılmaları için gerekli olan barajları elde etmelerini, daha sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Abdullah Sarı, bir haftalık dinlenmenin ardından İzmir ve İstanbul'da iki kamp daha yapacaklarını kaydetti.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:03
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Trabzonspor seri peşinde
Toplam 2
Yorum
DA SÖYLEYİP YAZACAĞIZ BU ALINAN MAÇLAR HENÜZ SENİN DEĞİL RIZA HOCAM. BUNLARI ALANLAR BELLİ. AMA SEN ÇALIŞKAN VE BAŞARILI BİR HOCASIN. SENİN DAMGAN OLDUĞUNDA ONU
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Derbide hakeme yabancı cisim atan şüpheli öğretmen çıktı
Toplam 4
Yorum
fenerin temposu düştü diye devreye gireceksin, maçı çığrından çıkaracaksın, tribünleri gereceksin, taraftar tepki gösterince auuuvv
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Florya’ya hibrit çim
Toplam 2
Yorum
aslan Antreman sahaları Floryadan Sarıyere taşınacak deniliyordu.. Öyleyse neden Floryaya yeni zemin yapılıyor?
Sırıkla Atlama Milli Takımı Antalya kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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