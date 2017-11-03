İspanya'dan madalya ile döndü
İspanya'daki Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda genç erkekler takım katada altın madalyaya ulaşan milli karateci Mehmet Batuhan Özdemir, hedefinin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu söyledi.
Daha önce 2015 ve 2017'de Avrupa şampiyonluklarının olduğunu kaydeden Mehmet Batuhan, "İki Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu çok güzel bir duygu." dedi.
Genç sporcu, yeni hedefinin 2018'de Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "Orada hem ferdi katada hem de takım katada Avrupa şampiyonluğu getirmek, çift dalda Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de inşallah olimpiyatlarda yarışmak." diye konuştu.
Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Mehmet Batuhan, "Yediğimiz içtiğimizin ayrı gitmemesi gerekiyor. Takım kata büyük bir sorumluluk. Bir hatayla diğer arkadaşlarınızı şampiyonluktan edebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Mehmet Batuhan, İstiklal Marşı'nı İspanya'da dinlettikleri için çok mutluluk duyduğunu, bu anı kelimelerle tarif etmenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:42
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Krasic, Caner'in başına dert açtı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupada ne kadar başarılı olursak bunun bedelini bize ligde ödeteceklerdir HASET denen durum varya işte burada devreye girecektir !
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Quaresma'nın kulağı çekilecek!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Çok anlayacaktır eminim ! Quaresmayı bu kadar tutan onu şımartan taraftar varken Quaresma bu davranışlarından vazgeçmeyecektir !
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Aziz Behich'e kanca
Toplam 7
Yorum
seko hasan ali ile köybaşını hiç görmemişmi hoca onlardan bişey olmayacagını çalışnca anladıysa vay halimize ki zaten vay halimize
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