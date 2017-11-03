İspanya'dan madalya ile döndü

Daha önce 2015 ve 2017'de Avrupa şampiyonluklarının olduğunu kaydeden Mehmet Batuhan, "İki Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu çok güzel bir duygu." dedi.

Genç sporcu, yeni hedefinin 2018'de Rusya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek, "Orada hem ferdi katada hem de takım katada Avrupa şampiyonluğu getirmek, çift dalda Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de inşallah olimpiyatlarda yarışmak." diye konuştu.

Takım arkadaşlarıyla uyumlu bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Mehmet Batuhan, "Yediğimiz içtiğimizin ayrı gitmemesi gerekiyor. Takım kata büyük bir sorumluluk. Bir hatayla diğer arkadaşlarınızı şampiyonluktan edebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Batuhan, İstiklal Marşı'nı İspanya'da dinlettikleri için çok mutluluk duyduğunu, bu anı kelimelerle tarif etmenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.