Bakan Bak'tan milli tekvandoculara kutlama
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mertcan Dolmacı ve Emine Göğebakan'ı yayımladığı mesajla kutladı.
Bakan Osman Aşkın Bak mesajında, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik ederek, "Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri gelecek adına umutlandırıyor." ifadesini kullandı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şunları kaydetti:
"Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan erkekler 59 kiloda Mertcan Dolmacı ve kızlar 42 kiloda Emine Göğebakan kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın çalınmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:29
-
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya tepki
Toplam 4
Yorum
cambaz Avci Neyin kafasini yasiyorsun sen Avci ? Avusturya ve Alman ayni millet mi ? Senin ülkenin komsu hakemi gelse?gerçi O'da düsman ya.. bi yürügit
-
Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Gs 1905 Temıiz bi ligyarısı ıstıyoruz, hak veadalet. olcay ılefeghouli nın cezası nasıl aynı olabılır olayıbaslatan o noktaya getıren olcay degılmi
-
Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
abuzer sayın başkanım bu futbol federesyonundan herşey beklenir bu böyle devam ederse korkarım seyirciyide sahaya indirir
Bakan Bak'tan milli tekvandoculara kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.