 Bakan Bak'tan milli tekvandoculara kutlama – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Bakan Bak'tan milli tekvandoculara kutlama

    Bakan Bak'tan milli tekvandoculara kutlama

    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mertcan Dolmacı ve Emine Göğebakan'ı yayımladığı mesajla kutladı.

    Bakan Osman Aşkın Bak mesajında, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik ederek, "Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri gelecek adına umutlandırıyor." ifadesini kullandı.

    Bakan Bak, tebrik mesajında şunları kaydetti:

    "Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan erkekler 59 kiloda Mertcan Dolmacı ve kızlar 42 kiloda Emine Göğebakan kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın çalınmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum."

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:29
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