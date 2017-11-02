 Hedef altın madalya – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Hedef altın madalya

    Hedef altın madalya

    Darıcalı Eray’ın hedefi 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmak

    İspanya'da yapılan Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası'nda 60 kilogramda dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olan Eray Şamdan Başkan Karabacak'ı ziyaret ederek, hedefinin Tokyo'da yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize altın madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

    Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, antrenörler Adnan Şamdan ve Ahmet Akçay ile birlikte Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ı makamında ziyaret eden Eray Şamdan Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya kazandırarak önemli bir başarı elde etmek istediğini söylerken Başkan Karabacak'a katkı ve desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

    Elde edilen başarının önemli olduğunun altını çizen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise antrenör ve sporcuları tebrik ederek, "Gençlerimize fırsat verildiğinde elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını görüyoruz. Gençlerimize yeterinde destek verirsek Türk sporu hak ettiği yerlere gelecektir. Eray Şamdan kardeşimizin elde ettiği başarılar bunun en güzel örneğidir. Bizler Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü olarak atletizm ve karatede gençlerle önemli başarılar elde ettik. Buradan yetişen sporcularımız ilerleyen yıllarda milli takımlarımızda önemli başarılar elde edeceklerdir. Bizler her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Bu önemli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:44
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