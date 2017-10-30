Cumhuriyet için Kazdağları’na tırmandılar
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağlarına Cumhuriyet için tırmanan dağcılar bin 500 metre yükseklikte bayrak açıp saygı duruşunda bulundular. Dağcılar yaptıkları zirve yürüyüşü sonrasında başarılı bir şekilde geri döndüler.
Keşif Yolcuları grubu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de başladıkları Kazdağları Sazak Mevkii Teke Kayası ve güney cephesinde Taşbaşı Zirvelerine zirve yürüyüşü yaptılar. Ormanlık ve sarp bir alanda bin 500 metre rakıma çıkabilmek için 20 kilometre yol yürüyen dağcılar etkinliği başarılı bir şekilde sonlandırdı. Keşif Yolcuları Grubu Kazdağlarının Balıkesir ve Çanakkale'de ki iki yüzünde de bayrak açarak saygı duruşunda bulundular.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
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Monaco maçının hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
cem şu maça halis özkahyayla cünet çakır ı versinlerde türkiyede neler çektiğimizi görsünler.
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Lens eleştirilere yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın F.Orman ; Lens çok beğendiğimiz ve Beşiktaşta görmek istediğimiz bir isim kendiside Beşiktaşta oynamayı çok istiyor LENS NEREYE KOŞUYOR
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İlla bağıralım mı!
Toplam 68
Yorum
vtndş cenk ergün geçen haftayı taraflı olarak ve doğal olarak hakemle kaybettik diye yorumluyor oysa hakemle 1puanı kurtardık demesi lazım dürüstç
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