Cumhuriyet için Kazdağları’na tırmandılar

Keşif Yolcuları grubu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de başladıkları Kazdağları Sazak Mevkii Teke Kayası ve güney cephesinde Taşbaşı Zirvelerine zirve yürüyüşü yaptılar. Ormanlık ve sarp bir alanda bin 500 metre rakıma çıkabilmek için 20 kilometre yol yürüyen dağcılar etkinliği başarılı bir şekilde sonlandırdı. Keşif Yolcuları Grubu Kazdağlarının Balıkesir ve Çanakkale'de ki iki yüzünde de bayrak açarak saygı duruşunda bulundular.