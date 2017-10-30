 Cumhuriyet için Kazdağları’na tırmandılar – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Cumhuriyet için Kazdağları’na tırmandılar

    Cumhuriyet için Kazdağları’na tırmandılar

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağlarına Cumhuriyet için tırmanan dağcılar bin 500 metre yükseklikte bayrak açıp saygı duruşunda bulundular. Dağcılar yaptıkları zirve yürüyüşü sonrasında başarılı bir şekilde geri döndüler.

    Keşif Yolcuları grubu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de başladıkları Kazdağları Sazak Mevkii Teke Kayası ve güney cephesinde Taşbaşı Zirvelerine zirve yürüyüşü yaptılar. Ormanlık ve sarp bir alanda bin 500 metre rakıma çıkabilmek için 20 kilometre yol yürüyen dağcılar etkinliği başarılı bir şekilde sonlandırdı. Keşif Yolcuları Grubu Kazdağlarının Balıkesir ve Çanakkale'de ki iki yüzünde de bayrak açarak saygı duruşunda bulundular.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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