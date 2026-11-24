Ampute Erkek Milli Futbol Takımımız, Meksika'da düzenlenen 2026 Ampute Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imzasını attı. Üçüncülük maçında Brezilya'yı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi olan milliler, ülkemizi gururlandırdı.

Ay-yıldızlıların golleri Tuncay Efe (2) ve Şeyhmus'tan geldi. Milli takım; 2007, 2010, 2012, 2014 ve 2026'da bu organizasyonu beşinci kez üçüncü tamamladı. Türkiye bu turnuvayı daha önce 2018'de ikinci tamamlamıştı.

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ise ay-yıldızlılar şampiyonluğa ulaşmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, elde edilen başarının ardından Ay-yıldızlıları kutladı. Hacıosmanoğlu, "Meksika'da sergiledikleri üstün mücadele ve azimle bizlere büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten kutluyorum.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı yenerek üçüncü olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bronz madalya kazanan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. 2018'de final oynayan, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımımızın bu yıl da madalya kürsüsünde yer alması gurur vericidir. Başarılarının devamını diliyorum."