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Ümit Milli Takım kafilesinde 2 ayrılık!

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanşında 17 Kasım'da Çekya ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nda cezalı duruma düşen Baran Ali Gezek ve İsak Vural, izinli olarak kamptan ayrıldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2026 18:19
Ümit Milli Takım kafilesinde 2 ayrılık!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre cezalı duruma düşen bir diğer isim Ayberk Karapo ise maç kafilesinde yer aldı.

Kadrodan çıkan isimlerin yerine Eyüpspor forması giyen Hamza Yiğit Akman dahil edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı, Rize'de oynanan ilk maçta Çekya'ya 1-0 mağlup olmuştu. Eşleşmede turu geçen taraf, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruhe)

Orta saha: Barış Kalaycı (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Lincoln), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Yiğit Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

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