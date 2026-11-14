Ümit Milliler rövanşa bıraktı

Ümit Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.
Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Ümit Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu. Rize Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan zorlu mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Kacor kaydetti. Kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayan Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva bileti için 17 Kasım'da deplasmandaki rövanşta tur arayacak.