Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Milli Takımlar Ümit Milliler rövanşa bıraktı

Ümit Milliler rövanşa bıraktı

Ümit Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 06:50
Ümit Milliler rövanşa bıraktı
Ümit Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu. Rize Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan zorlu mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 49. dakikada Kacor kaydetti. Kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayan Egemen Korkmaz yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva bileti için 17 Kasım'da deplasmandaki rövanşta tur arayacak.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'ye 45 milyon euroluk orta saha!
G.Saray eski futbolcusunu yeniden kiralayacak!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
ABD'de 11 Eylül 2001'i hatırlatan uçuş krizi! Radar ve iletişim arızası binlerce seferi etkiledi... Siber saldırı mı? Yasak kaldırıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması!
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:35
Mısır'da son sözü Salah söyledi! Mısır'da son sözü Salah söyledi! 01:34
Orkun Kökçü'den flaş itiraf! Orkun Kökçü'den flaş itiraf! 01:29
Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası! Şampiyonlar Ligi rakibinden G.Saray'a transfer kancası! 01:29
G.Saray'da iki isitfa birden! G.Saray'da iki isitfa birden! 01:29
F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! F.Bahçe'den Nathan Ake açıklaması! 01:29
Daha Eski
Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! Beşiktaş Fransa deplasmanında kazandı! 01:28
G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! G.Saray De Bruyne'yi gözüne kestirdi! 01:28
Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... Virgil van Dijk'ta flaş gelişme! Transferi... 01:28
Türkiye Kupası'nda 4. tur takvimi açıklandı! Türkiye Kupası'nda 4. tur takvimi açıklandı! 01:28
Breno Bidon için transfer açıklaması! Breno Bidon için transfer açıklaması! 01:28
Anadolu Efes İstanbul'da kazandı! Anadolu Efes İstanbul'da kazandı! 01:28