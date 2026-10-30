CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Milli Takımlar U17 Kız Milli Takımımız, Karadağ ile berabere kaldı

U17 Kız Milli Takımımız, Karadağ ile berabere kaldı

2027 UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur 2. Grup'ta boy gösteren U17 Kız Milli Takımımız, 2. maçında Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2026 15:29
U17 Kız Milli Takımımız, Karadağ ile berabere kaldı

2027 UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur 2. Grup'ta mücadele eden U17 Kız Milli Takımımız, ikinci maçında Karadağ ile 1-1 berabere kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılarımızın golünü 74. dakikada Elanil Temelkuran kaydetti. Karadağ'ın golü ise 3. dakikada Cebalovic'ten geldi.

Gruptaki ilk maçında Ermenistan'ı 7-0 mağlup eden U17 Kız Milli Takımımız, Karadağ beraberliğiyle puanını 4'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Grubun diğer karşılaşmasında ise Ermenistan ile Andorra 1-1 berabere kaldı.

Teknik Direktör Nazlı Ceylan Demirbağ yönetimindeki millilerimiz, gruptaki son maçını 1 Kasım Pazar günü Andorra ile oynayacak.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Teona Sturua (Gürcistan), Elene Eloshvili (Gürcistan), Guostė Jonikaitė (Litvanya), Ilona Birgelaitė (Litvanya)

Türkiye: Arjin Turğut, Medine Kızıl, Damla Golnacaklar, Ela Tong, Ayşe Altun, Duru Çınar (Dk. 69 Selin Pehlivan), Beyza Kaygusuz, Elanil Temelkuran, Yasemin Gür, Damla Akçil (Dk. 82 Suden Ercan), Azra Dede (Dk. 46 Ece Ertürk)

Karadağ: I. Orahovac, Golubović, Vlaović, Gardašević, Mozer, Laković (Dk. 63 Ivanović), Baošić (Dk. 63 Čukić), Jovović, Cebalović, Damjanović, Janketić (Dk. 80 Mitrović)

Goller: Dk. 3 Cebalović (Karadağ), Dk. 74 Elanil Temelkuran (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 12 Gardašević, Dk. 26 Laković (Karadağ)

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Liverpool'da büyük kriz! F.Bahçe maçı öncesi...
G.Saray'ın yıldızına Barça kancası!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Türkiye ve Azerbaycan arasında ayrılık yok: Başkan Erdoğan ve Ceyhun Bayramov arasında samimi kare!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Okan Buruk'un Konya maçı 11'i
F.Bahçe'de şok Asensio gelişmesi! Öyle bir karar alındı ki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kemik tümörünü yenen milli yüzücüden, 42 Türkiye rekoru Kemik tümörünü yenen milli yüzücüden, 42 Türkiye rekoru 15:37
U17 Milliler, Karadağ ile berabere kaldı U17 Milliler, Karadağ ile berabere kaldı 15:29
Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi sürüyor! 15:22
TFF'den Sergen Yalçın açıklaması! TFF'den Sergen Yalçın açıklaması! 14:50
G.Saray'ın yıldızına Barça kancası! G.Saray'ın yıldızına Barça kancası! 14:25
TÜMOSAN Konyaspor - G.Saray maçı detayları TÜMOSAN Konyaspor - G.Saray maçı detayları 13:42
Daha Eski
G.Saray'a F.Bahçe logosu cezası! G.Saray'a F.Bahçe logosu cezası! 13:05
Liverpool'da büyük kriz! F.Bahçe maçı öncesi... Liverpool'da büyük kriz! F.Bahçe maçı öncesi... 12:39
Konyaspor-G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! Konyaspor-G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:11
Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! Batrakov için flaş Ballon d'Or yorumu! 12:11
Kuyt ilk sınavını Göztepe karşısında verecek Kuyt ilk sınavını Göztepe karşısında verecek 11:30
Beşiktaş'ın Willock transferinde son durum ne? Beşiktaş'ın Willock transferinde son durum ne? 11:25