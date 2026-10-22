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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Diğer Milli Takımlar Statlar belli oldu

Statlar belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda kasım ayında Çekya ile oynayacağı müsabakaların stadyumları belli oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Statlar belli oldu
Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çaykur Didi Stadı'nda oynayacak. İkinci maç ise 17 Kasım Salı günü Hradec Kralove şehrindeki Finep Arena'da oynanacak. Turu geçen takım, 16 Haziran- 3 Temmuz 2027 tarihlerinde yapılacak 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.
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